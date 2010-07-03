Первые два маршрута МЦД свяжут семь столичных вокзалов

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Михаил Сипко
Первые два маршрута Московских центральных диаметров свяжут семь железнодорожных вокзалов столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Стройкомплекса.
Как пояснил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, с запуском МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск "у пассажиров появится дополнительная возможность приехать на семь вокзалов города". В частности, маршрут МЦД-1 пройдет через Савеловский и Белорусский вокзалы, а благодаря МЦД-2 станет удобнее добираться до Рижского, Ленинградского, Казанского, Ярославского и Курского вокзалов, уточнил Хуснуллин.
По словам заммэра, интеграция МЦД, метро, МЦК и радиальных направлений железной дороги позволит создать единую транспортную сеть не только для Москвы, но и для ближайших городов-спутников. "Кроме того, новые станции рельсового транспорта дадут мощный импульс развитию прилегающих территорий, которые сегодня не используются городом из-за отсутствия транспортной доступности", − подчеркнул Хуснуллин.
Ранее заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что к запуску первых двух диаметров решили изменить около 50 маршрутов наземного транспорта. Это сделает пересадки с одного вида транспорта на другой более удобными, пояснил заммэра.
МЦД-1 и МЦД-2 будут включать 132 километра путей и 66 станций, причем 27 из них – с пересадками на метро, МЦК и радиальные направления железной дороги. Курсировать по диаметрам будут поезда "Иволга", спроектированные и собранные в России. Как уточнил заместитель гендиректора ОАО "РЖД" Олег Тони, МЦД-1 и МЦД-2 планируют запустить в ноябре 2019 года. По оценкам, с открытием новых сквозных маршрутов появится до 900 тысяч дополнительных пассажирских мест в сутки.
В целом проект предусматривает открытие пяти линий МЦД до 2025 года. График их работы будет таким же, как и у подземки – с 05:30 до 01:00. В часы пик интервалы движения поездов составят всего пять–шесть минут.
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