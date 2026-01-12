МИД Армении вручил послу РФ ноту протеста из-за слов телеведущего Соловьева

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

МИД Армении вызвал посла России в Ереване Сергея Копыркина и вручил ему ноту протеста из-за заявлений телеведущего Владимира Соловьева. Об этом сообщила пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян, передает NEWS.am.

В субботу, 10 января, журналист в своей передаче "Соловьев. Life" сказал, что потеря Армении и Центральной Азии – "гигантская проблема" для России. В связи с этим он задался вопросом о необходимости для РФ проводить военные операции в ближнем зарубежье ради нацбезопасности по аналогии с СВО на Украине.

Бадалян отметила, что в ходе беседы Копыркину выражено глубокое возмущение после слов, озвученных в эфире программы государственного телеканала. Было подчеркнуто, что они "являются неприемлемым посягательством на суверенитет Армении и враждебным проявлением", а также "грубо нарушают основополагающие принципы дружественных отношений между Арменией и Россией".

Ранее Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Кремле. Российский президент указал на поступательное развитие отношений Москвы и Еревана. С его слов, они расширяются по многим направлениям.