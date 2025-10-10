Путин поспорил с Пашиняном о товарообороте России и Армении

Фото: ТАСС/POOL/Григорий Сысоев

Владимир Путин поспорил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном об объемах взаимного товарооборота. Разногласия на саммите СНГ в Душанбе касались показателей как 2025, так и 2024 года, передает Life.ru.

Пашинян сказал, что в этом году объем взаимной торговли составил 4 миллиарда долларов. Путин с этим не согласился и уточнил, что цифра занижена.

"Нет. Больше. В прошлом году было больше и в этом будет больше. Это очевидно просто", – подчеркнул российский президент.

Отношения между Москвой и Ереваном перешли от модели "старший – младший брат" к полноценному партнерству, указывал ранее армянский президент Ваагн Хачатурян. Он отметил, что республика ждет от России уважения к ее самостоятельным решениям. Партнерские отношения между государствами – это то, чего в Армении добивались "последние четыре года", добавил он.