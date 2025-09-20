Пашинян заявил, что Армения будет укреплять отношения с РФ

Фото: kremlin.ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна будет укреплять отношения с Россией, которые в настоящее время находятся на этапе конструктивной трансформации. Такое мнение он высказал на съезде правящей партии "Гражданский договор", передает РИА Новости.

Армянский премьер также отметил, что им удалось наладить военно-техническое взаимодействие с другими государствами, несмотря на сотрудничество с Россией.

Кроме того, Пашинян заявил, что важность отношений с РФ трудно переоценить. По его словам, политический диалог с российской стороной продолжает быть активным. Он также высоко оценил взаимодействие с Владимиром Путиным и председателем правительства Михаилом Мишустиным.

"Действительно, трансформация, которая сейчас происходит, очень полезна и конструктивна, где мы обсуждаем в открытой, честной и партнерской атмосфере множество проблем, которые, по моему мнению, могли бы вызвать сложности, и находили, находим и будем находить решения", – добавил премьер Армении.

Он предположил, что важную роль в отношениях с Россией играет личное доверие, которое сложилось у Армении с российской стороной.

Ранее президент Армении Ваагн Хачатурян заявил, что отношения с Россией перешли от модели "старший – младший брат" к полноценному партнерству. Он отметил, что Ереван ждет от Москвы уважения к самостоятельным решениям.

Кроме того, партнерские отношения между странами – это то, чего в Армении добивались "последние четыре года". Хачатурян подчеркнул, что его страна проводит курс на диверсификацию экономики и международных связей, при этом не нарушая обязательства перед ЕАЭС.

