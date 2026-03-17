Parisien: Франция провела учения "Покер" с имитацией ядерного удара

Франция провела учения "Покер", предназначенные для подготовки стратегических военно-воздушных сил к ядерному удару, сообщила газета Parisien.

В маневрах участвовали около 40 самолетов Rafale, Mirage 2 000, AWACS и самолеты-заправщики A330 MRTT.

В частности, Rafale прошли вдоль атлантического побережья к Средиземному морю, а затем направились в центр Франции, где отработали пуск ядерной ракеты. Им противостояли ПВО и истребители, при этом связь и навигация были намеренно заглушены.

Задача, как пояснили в стратегических ВВС Франции, заключалась в том, чтобы проверить способность военных страны действовать в условиях ограниченной функциональности.

Такие учения проводятся 4 раза в год, отметила газета. В ходе "Покера" учитываются все разведданные, собранные и проанализированные Парижем.

В начале марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил о вступлении страны в эпоху продвинутой ядерной доктрины. Он подчеркнул, что Париж готов использовать ядерные силы в "жизненных интересах" государства. При этом, по его словам, ядерные державы должны приспособиться к перспективе крупных конфликтов без применения этого типа оружия в своем окружении.

Комментируя эти слова, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что ядерное сдерживание остается краеугольным камнем глобальной безопасности. Он также отметил, что вести переговоры по стратегической стабильности теперь невозможно без участия европейских ядерных держав.