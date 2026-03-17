Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 марта, 20:24

Политика
Главная / Новости /

Parisien: Франция провела учения "Покер" с имитацией ядерного удара

Франция провела учения "Покер" с имитацией ядерного удара

Фото: ТАСС/EPA/YOAN VALAT

Франция провела учения "Покер", предназначенные для подготовки стратегических военно-воздушных сил к ядерному удару, сообщила газета Parisien.

В маневрах участвовали около 40 самолетов Rafale, Mirage 2 000, AWACS и самолеты-заправщики A330 MRTT.

В частности, Rafale прошли вдоль атлантического побережья к Средиземному морю, а затем направились в центр Франции, где отработали пуск ядерной ракеты. Им противостояли ПВО и истребители, при этом связь и навигация были намеренно заглушены.

Задача, как пояснили в стратегических ВВС Франции, заключалась в том, чтобы проверить способность военных страны действовать в условиях ограниченной функциональности.

Такие учения проводятся 4 раза в год, отметила газета. В ходе "Покера" учитываются все разведданные, собранные и проанализированные Парижем.

В начале марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил о вступлении страны в эпоху продвинутой ядерной доктрины. Он подчеркнул, что Париж готов использовать ядерные силы в "жизненных интересах" государства. При этом, по его словам, ядерные державы должны приспособиться к перспективе крупных конфликтов без применения этого типа оружия в своем окружении.

Комментируя эти слова, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что ядерное сдерживание остается краеугольным камнем глобальной безопасности. Он также отметил, что вести переговоры по стратегической стабильности теперь невозможно без участия европейских ядерных держав.

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика