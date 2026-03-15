Психолог Самбурский назвал токсичных коллег "самыми живучими" в коллективе

Работодатель может уволить токсичного сотрудника, утверждают некоторые эксперты. Как уживаться с такими коллегами и можно ли с ними бороться, разбиралась Москва 24.

Статья за токсичность?

Работодатель вправе уволить токсичного сотрудника, даже если в Трудовом кодексе нет отдельной статьи за подобное поведение. Как объяснила директор Департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина в беседе с "Лентой.ру", закон позволяет наказывать за конкретные действия, которые разрушают коллектив.

"Трудовой кодекс РФ содержит закрытый перечень причин, по которым работодатель может расторгнуть трудовой договор по собственной инициативе. Среди них есть неоднократное неисполнение трудовых обязанностей без уважительных причин, грубые дисциплинарные проступки, появление на работе в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, разглашение коммерческой тайны и ряд других нарушений. Понятия "токсичное поведение" в этом перечне нет", – отметила эксперт.

Однако, по ее словам, токсичность почти всегда проявляется в конкретных проступках: например, в оскорблениях коллег или провокации конфликтных ситуаций внутри команды, что может квалифицироваться как дисциплинарные нарушения. В таком случае работодателю необходимо зафиксировать такие нарушения документально: составить служебную записку, акт, собрать жалобы коллег. Если нарушения повторяются, это становится законным основанием для увольнения за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей.

Специалист также обратила внимание на роль корпоративных кодексов этики.





Евгения Ганькина директор департамента организационного развития Роскачества Если человек систематически нарушает принятые в компании нормы, это может рассматриваться как нарушение внутренних правил, а значит, стать основанием для дисциплинарных мер. При этом важно, чтобы сотрудники были официально ознакомлены с такими документами под подпись.

Ганькина подчеркнула, что токсичный сотрудник способен нанести серьезный урон не только атмосфере, но и эффективности бизнеса.

"Когда в коллективе присутствует постоянный источник конфликтов и негатива, сотрудники начинают избегать взаимодействия, снижается доверие внутри команды, а сильные специалисты нередко принимают решение уйти. Именно поэтому современные организации все чаще рассматривают здоровую рабочую среду как стратегическую ценность", – добавила она.

Соответственно, уважение, открытая коммуникация и четко выстроенные правила поведения – основа корпоративной культуры, которая работает на устойчивое развитие бизнеса, резюмировала Ганькина.

"Меньше личного общения"

Эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева подтвердила, что с точки зрения права понятия "токсичность" не существует. Соответственно, и порядок обжалования такого поведения не предусмотрен.

"Но есть другое основание – неоднократное неисполнение должностных обязанностей. И вот здесь есть юридический механизм. Если во внутренних документах работодателя прописаны нормы поведения, правила взаимодействия с коллегами и сотрудник их нарушает, это можно квалифицировать как неисполнение обязанностей", – сказала она в разговоре с Москвой 24.





Валентина Яковлева эксперт по трудовому праву Схема такая: первый раз – дисциплинарное взыскание, второй – еще одно, и на третий можно увольнять за неоднократное нарушение. Но для этого нормы поведения должны быть четко зафиксированы в локальных актах компании.

Если же регламента общения нет, а человек просто ведет себя неуважительно, с точки зрения права жаловаться бесполезно – юридических последствий это не вызовет. Однако у начальника могут быть свои рычаги воздействия.

"Например, вызов на ковер, беседа, личное предупреждение – все что угодно, вплоть до неформальных отношений вне работы. Но это уже не право, а человеческий фактор", – добавила она.

Говорить же начальнику о проблеме можно в свободной форме: классический вариант – это служебная записка, подчеркнула Яковлева.

В свою очередь, клинический психолог Станислав Самбурский в беседе с Москвой 24 охарактеризовал токсичных коллег как "очень живучих".

"Их выживаемость высока как раз за счет умения цепляться за людей и эмоционально раскачивать атмосферу. Важно понять, что "перетерпеть" здесь не работает. Если человек регулярно унижает, провоцирует, разрушает климат, страдает не только настроение, но и эффективность всей команды", – подчеркнул специалист.

По его словам, задача – не перевоспитывать токсичного коллегу, а сохранить психику и репутацию, чтобы пострадавшего не сочли истеричным или конфликтным.

"Среди главных правил взаимодействия с "токсиками" – выстраивать границы. Главная ошибка – начать оправдываться, объяснять или втягиваться в эмоции. Такой человек питается реакциями окружающих. Чем больше кто-либо спорит на эмоциях, тем больше у него власти над ситуацией. Нужно спокойствие – это не слабость, а способ сохранить управляемость", – добавил он.





Станислав Самбурский клинический психолог Еще одно правило – меньше личного общения. Все только в рамках формальных обязательств. Не давать личную информацию, не обсуждать то, что может быть использовано против вас. Также есть принцип "меньше эмоций, больше фактов". "Токсики" любят раскачивать на эмоциональные порывы: "нам срочно", "это важно". Не стоит поддаваться.

Также психолог порекомендовал избегать кулуарных разговоров, не оставаясь с токсичными людьми один на один.

"Лучше общаться там, где остаются "следы": в мессенджерах с невозможностью удалить сообщения, в рабочих чатах, по электронной почте, сохраняя при этом скрины. Плюс стоит фиксировать конкретные эпизоды. Записывать, что сказано, что сделано, как это повлияло на работу. Например: человек пришел, раскритиковал всех, ничего не сделал, коллектив на час остановил работу. Это факт, а не эмоция", – отметил Самбурский.

Кроме того, эксперт рекомендовал общаться к такому сотруднику коротко и только по делу. При встречах должна быть четкая повестка. Чем прозрачнее коммуникация, тем меньше возможностей для манипуляций.

"Не лишним будет и слушать свои ощущения. Если после разговора с коллегой чувствуется тревога, вина, злость на себя или полное опустошение – это маркер. Вы не виноваты, это разрушительный формат взаимодействия", – подчеркнул эксперт.

Также психолог отметил, что жаловаться на "токсика" нужно не в формате "он мне не нравится" – это не воспринимается серьезно.

"Стоит сделать упор на повторяющееся поведение, которое мешает работе. Фиксировать не слова и эмоции, а влияние на выполнение трудовых обязанностей. Чем четче формулировка, тем выше шанс, что проблему воспримут всерьез", – пояснил он.

И главное: не стоит играть по правилам "токсика", вовлекаться. Сотрудник знает свои задачи, и нужно делать их, не реагируя на "выходки" такого коллеги. Нужно разрешить себе чувствовать и выражать это социально приемлемым способом, но не позволять разрушать себя, заключил Самбурский.

