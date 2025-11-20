Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 ноября, 19:54

Общество
Главная / Истории /

HR-эксперт Лоикова: современные компании считают некурящих сотрудников более продуктивными

Вплоть до увольнения? Как могут наказать сотрудника за курение на рабочем месте

В России предложили увеличить штрафы за курение на рабочих местах в 10 раз, сообщили СМИ. Как уже сейчас могут наказать недобросовестных сотрудников, а также насколько вредная привычка сказывается на профессиональной репутации, разбиралась Москва 24.

Курение выйдет дорого

Фото: 123RF.com/irvanuddin

В России предложили в 10 раз увеличить штрафы за курение на рабочих местах. С такой инициативой выступила председатель общественного движения "Здоровое Отечество" Екатерина Лещинская, которая направила обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

По мнению общественников, существующие штрафы от 500 до 1 500 рублей за курение в запрещенных местах не останавливают нарушителей. При этом сами работодатели редко применяют дисциплинарные взыскания, поэтому есть смысл в разы увеличить имеющиеся санкции, то есть от 5 000 до 15 000 рублей.

Мы убеждены, что усиление ответственности за курение в неположенных местах – это не только вопрос охраны здоровья и санитарной безопасности, но и важный фактор сохранения здоровья граждан, повышения производительности труда, укрепления корпоративной культуры и предотвращения профессиональных конфликтов.
Екатерина Лещинская
председатель общественного движения "Здоровое Отечество"

В обращении отмечается, что случаи курения, особенно вейпов, в офисах, производственных помещениях, коридорах, санитарных зонах и служебных пространствах фиксируется регулярно. Как следствие, возникают и конфликты: сотрудники жалуются на невозможность полноценно трудиться. В связи с этим предлагается также повысить ответственность для начальства, которое не следит за подобными нарушениями. Также необходимо расширить полномочия трудовых инспекций и Роспотребнадзора в части фиксации и пресечения подобного, уверены общественники.

На сегодняшний день в Сети можно найти немало жалоб на курящих коллег. Например, одна девушка вышла на новую работу, но оказалось, что в коллективе принято курить прямо в офисе.

Я морально не переношу табачный запах, так как очень волнуюсь о своем здоровье… И вот так вышло, что все коллеги любят курить прямо в офисе, а я сижу и волнуюсь только о том, как бы не заболеть ничем, надышавшись этой гадости, а дышать этим придется регулярно.
пользовательница Cети

Также комментаторы рассказывают, что некоторым приходится регулярно проветривать помещение, чтобы работать в кабинете.

"Я не знаю, что он курит, но запах от него такой, что я постоянно проветриваю офис, а если он приближается ко мне, то мне приходится затаить дыхание", – пожаловалась пользователь.

Тратят рабочее время?

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

При этом учредитель Института профессионального кадровика, эксперт по трудоустройству и правовым вопросам Валентина Митрофанова отметила в разговоре с Москвой 24, что работодатель не вправе налагать на сотрудника административные штрафы за курение.

"Это могут делать только уполномоченные органы. Если сотрудник курит просто в неположенном месте где-то на улице, то это вопрос, который должна решать полиция. Если же это происходит на рабочем месте, коллеги могут пожаловаться в Роспотребнадзор или в МЧС", – пояснила эксперт.

При этом оштрафовать могут не только сотрудника, но и работодателя за то, что он не контролирует соблюдение правил пожарной безопасности, а также не принимает необходимых мер по охране здоровья граждан, которым приходится вдыхать дым, когда коллега курит внутри офиса. 
Валентина Митрофанова
учредитель Института профессионального кадровика, эксперт по трудоустройству и правовым вопросам

В последнем случае наказывать будет Роспотребнадзор по статье о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (6.3 КоАП РФ). Это может быть как предупреждение, так и наложение штрафа в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей. Плюс деятельность организации может быть приостановлена на срок до 90 суток, подчеркнула эксперт. 

Кроме того, за курение сотрудника в помещении работодателя может наказать и МЧС по статье о нарушении требований пожарной безопасности (20.4 КоАП РФ) штрафом в размере от 300 тысяч до 400 тысяч рублей.

"Поэтому руководство заинтересовано в том, чтобы подчиненные соблюдали правила. Но чтобы привлекать их к дисциплинарному взысканию, необходимо прописать во внутренних документах организации требования: где нельзя курить, а также указать какие-то ограничения по времени", – отметила Митрофанова. 

После того как сотрудник ознакомится с этими правилами под подпись, он будет обязан их соблюдать. В противном случае работодатель сможет применить дисциплинарное взыскание, а при неоднократном нарушении – уволить. 
Валентина Митрофанова
учредитель Института профессионального кадровика, эксперт по трудоустройству и правовым вопросам

Помимо этого, правомерно будет снизить нарушителю размер премии, если такое условие также прописано в локальных нормативных актах. 

"Работодатель вправе применять дисциплинарное взыскание и в том случае, если сотрудник просто уходит на перекуры вне пределов официального перерыва для отдыха и питания. Для этого достаточно иметь во внутренних документах простую формулировку о том, что в рабочее время подчиненный обязан находиться на своем месте и выполнять обязанности", – подчеркнула Митрофанова. 

Юрист Илья Русяев также уточнил, что руководство вправе наказывать и тех сотрудников, которые курят вейпы в офисе, поскольку с 2020 года вся никотинсодержащая продукция приравнена к обычным сигаретам. 

"Чтобы привлечь нарушителя к ответственности, необходимо, прежде всего, зафиксировать факт на камеру, не нарушая чужих прав (не публиковать в Сети и не снимать невиновных сотрудников). Далее на курильщика можно пожаловаться и в полицию: нарушителю будет грозить штраф от 500 до 1 500 рублей", – объяснил эксперт.

При этом случаи, когда работодатели ищут именно некурящих сотрудников, указывая это в вакансиях, встречаются редко, отметила в разговоре с Москвой 24 независимый HR-эксперт Зулия Лоикова

Однако руководство все чаще рассматривает подчиненного, ведущего ЗОЖ, как более выгодного и продуктивного. Так что конкурентное преимущество такого кандидата постепенно растет, считает специалист.

Особенно это касается компаний, у которых корпоративная политика основана на пропаганде здорового образа жизни. Они изначально могут искать "своих". Для них некурящий сотрудник – это часть имиджа. 
Зулия Лоикова
независимый HR-эксперт

Также эксперт отметила, что некоторые связывают с курящим сотрудником дополнительные издержки в виде потери рабочего времени, ведь перекуры отнимают в среднем от 30 минут до 1,5 чаca.

По словам эксперта, это еще часто становится причиной конфликтов с коллегами, которые не имеют вредной привычки и считают несправедливым то, что им приходится работать больше.

Читайте также


Трошина Любовь

обществоистории

Главное

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Читать
закрыть

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Читать
закрыть

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика