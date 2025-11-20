HR-эксперт Лоикова: современные компании считают некурящих сотрудников более продуктивными

В России предложили увеличить штрафы за курение на рабочих местах в 10 раз, сообщили СМИ. Как уже сейчас могут наказать недобросовестных сотрудников, а также насколько вредная привычка сказывается на профессиональной репутации, разбиралась Москва 24.

Курение выйдет дорого

В России предложили в 10 раз увеличить штрафы за курение на рабочих местах. С такой инициативой выступила председатель общественного движения "Здоровое Отечество" Екатерина Лещинская, которая направила обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

По мнению общественников, существующие штрафы от 500 до 1 500 рублей за курение в запрещенных местах не останавливают нарушителей. При этом сами работодатели редко применяют дисциплинарные взыскания, поэтому есть смысл в разы увеличить имеющиеся санкции, то есть от 5 000 до 15 000 рублей.





Екатерина Лещинская председатель общественного движения "Здоровое Отечество" Мы убеждены, что усиление ответственности за курение в неположенных местах – это не только вопрос охраны здоровья и санитарной безопасности, но и важный фактор сохранения здоровья граждан, повышения производительности труда, укрепления корпоративной культуры и предотвращения профессиональных конфликтов.

В обращении отмечается, что случаи курения, особенно вейпов, в офисах, производственных помещениях, коридорах, санитарных зонах и служебных пространствах фиксируется регулярно. Как следствие, возникают и конфликты: сотрудники жалуются на невозможность полноценно трудиться. В связи с этим предлагается также повысить ответственность для начальства, которое не следит за подобными нарушениями. Также необходимо расширить полномочия трудовых инспекций и Роспотребнадзора в части фиксации и пресечения подобного, уверены общественники.

На сегодняшний день в Сети можно найти немало жалоб на курящих коллег. Например, одна девушка вышла на новую работу, но оказалось, что в коллективе принято курить прямо в офисе.



пользовательница Cети Я морально не переношу табачный запах, так как очень волнуюсь о своем здоровье… И вот так вышло, что все коллеги любят курить прямо в офисе, а я сижу и волнуюсь только о том, как бы не заболеть ничем, надышавшись этой гадости, а дышать этим придется регулярно.

Также комментаторы рассказывают, что некоторым приходится регулярно проветривать помещение, чтобы работать в кабинете.

"Я не знаю, что он курит, но запах от него такой, что я постоянно проветриваю офис, а если он приближается ко мне, то мне приходится затаить дыхание", – пожаловалась пользователь.

Тратят рабочее время?

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

При этом учредитель Института профессионального кадровика, эксперт по трудоустройству и правовым вопросам Валентина Митрофанова отметила в разговоре с Москвой 24, что работодатель не вправе налагать на сотрудника административные штрафы за курение.

"Это могут делать только уполномоченные органы. Если сотрудник курит просто в неположенном месте где-то на улице, то это вопрос, который должна решать полиция. Если же это происходит на рабочем месте, коллеги могут пожаловаться в Роспотребнадзор или в МЧС", – пояснила эксперт.





Валентина Митрофанова учредитель Института профессионального кадровика, эксперт по трудоустройству и правовым вопросам При этом оштрафовать могут не только сотрудника, но и работодателя за то, что он не контролирует соблюдение правил пожарной безопасности, а также не принимает необходимых мер по охране здоровья граждан, которым приходится вдыхать дым, когда коллега курит внутри офиса.

В последнем случае наказывать будет Роспотребнадзор по статье о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (6.3 КоАП РФ). Это может быть как предупреждение, так и наложение штрафа в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей. Плюс деятельность организации может быть приостановлена на срок до 90 суток, подчеркнула эксперт.

Кроме того, за курение сотрудника в помещении работодателя может наказать и МЧС по статье о нарушении требований пожарной безопасности (20.4 КоАП РФ) штрафом в размере от 300 тысяч до 400 тысяч рублей.

"Поэтому руководство заинтересовано в том, чтобы подчиненные соблюдали правила. Но чтобы привлекать их к дисциплинарному взысканию, необходимо прописать во внутренних документах организации требования: где нельзя курить, а также указать какие-то ограничения по времени", – отметила Митрофанова.





Валентина Митрофанова учредитель Института профессионального кадровика, эксперт по трудоустройству и правовым вопросам После того как сотрудник ознакомится с этими правилами под подпись, он будет обязан их соблюдать. В противном случае работодатель сможет применить дисциплинарное взыскание, а при неоднократном нарушении – уволить.

Помимо этого, правомерно будет снизить нарушителю размер премии, если такое условие также прописано в локальных нормативных актах.

"Работодатель вправе применять дисциплинарное взыскание и в том случае, если сотрудник просто уходит на перекуры вне пределов официального перерыва для отдыха и питания. Для этого достаточно иметь во внутренних документах простую формулировку о том, что в рабочее время подчиненный обязан находиться на своем месте и выполнять обязанности", – подчеркнула Митрофанова.

Юрист Илья Русяев также уточнил, что руководство вправе наказывать и тех сотрудников, которые курят вейпы в офисе, поскольку с 2020 года вся никотинсодержащая продукция приравнена к обычным сигаретам.

"Чтобы привлечь нарушителя к ответственности, необходимо, прежде всего, зафиксировать факт на камеру, не нарушая чужих прав (не публиковать в Сети и не снимать невиновных сотрудников). Далее на курильщика можно пожаловаться и в полицию: нарушителю будет грозить штраф от 500 до 1 500 рублей", – объяснил эксперт.

При этом случаи, когда работодатели ищут именно некурящих сотрудников, указывая это в вакансиях, встречаются редко, отметила в разговоре с Москвой 24 независимый HR-эксперт Зулия Лоикова

Однако руководство все чаще рассматривает подчиненного, ведущего ЗОЖ, как более выгодного и продуктивного. Так что конкурентное преимущество такого кандидата постепенно растет, считает специалист.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт Особенно это касается компаний, у которых корпоративная политика основана на пропаганде здорового образа жизни. Они изначально могут искать "своих". Для них некурящий сотрудник – это часть имиджа.

Также эксперт отметила, что некоторые связывают с курящим сотрудником дополнительные издержки в виде потери рабочего времени, ведь перекуры отнимают в среднем от 30 минут до 1,5 чаca.

По словам эксперта, это еще часто становится причиной конфликтов с коллегами, которые не имеют вредной привычки и считают несправедливым то, что им приходится работать больше.