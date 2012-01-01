Юрист Русяев: за курение вейпов в офисе могут оштрафовать на 1 500 рублей

Москвичи пожаловались на коллег, которые вопреки всем запретам курят электронные сигареты прямо в офисе. Из-за этого другие сотрудники испытывают не только неудобства, но и проблемы со здоровьем. Куда жаловаться и какое наказание может грозить нарушителям, разбиралась Москва 24.

"Работать невозможно!"

Москвичи жалуются в соцсетях на курение электронных сигарет коллегами прямо в столичных офисах. К примеру, одна из подписчиц Москвы 24 столкнулась с такой проблемой, будучи сотрудницей банка.

"Коллеги курят даже во время работы под камерами в офисе, когда это строго запрещено", – рассказала она.





подписчица Москвы 24 Я не переношу запах электронных сигарет. И у меня официально подтвердили на них аллергию. Болит горло, удушье, слезятся глаза и поднимается температура. В офисе работать практически невозможно!

В еще одном столичном офисе сотрудники курят электронные сигареты в туалетах, рассказала в соцсетях другая москвичка. По ее словам, дымная завеса порой вообще не выветривается из кабинок.

"Если на улице морозы или сильный дождь, в туалетах у нас все время стоит приторная сладкая вонь. Камер там нет, поэтому поймать нарушителя практически невозможно. Разве что стоять весь рабочий день и караулить", – поделилась она с подписчиками.

Еще один столичный работник написал на своей странице, что проблема с электронными сигаретами актуальна не только внутри офиса, но и снаружи.





пользователь социальных сетей Когда я захожу в здание, проходится задерживать дыхание. Особенно в период обеденных перерывов.

Ранее в Госдуме предлагали полностью запретить в России продажу вейпов и жидкостей для них. Однако правительство инициативу депутатов не поддержало, сославшись в своем отзыве на ряд замечаний к законопроекту.

Бить рублем

Использование электронных сигарет в офисных помещениях запрещено законом, подчеркнул в беседе с Москвой 24 юрист Илья Русяев.

"С 2020 года никотинсодержащая продукция, включая вейпы, приравнена к обычным сигаретам. Это означает, что курение таких устройств в рабочих зонах, включая кабинеты, переговорные и коридоры, прямо нарушает Федеральный закон", – указал правозащитник.





Илья Русяев юрист Чтобы привлечь нарушителя к ответственности, необходимо, прежде всего, зафиксировать факт на камеру, не нарушая чужих прав (не публиковать в Сети и не снимать невиновных сотрудников). Далее на курильщика можно пожаловаться в полицию: нарушителю будет грозить штраф от 500 до 1 500 рублей.

"Также нужно отправить руководству служебную записку с описанием инцидента. Работодатель может предусмотреть для курящего сотрудника дисциплинарную ответственность – от замечания до увольнения – в зависимости от частоты и последствий проступка", – объяснил юрист.

При этом такое наказание со стороны руководства возможно только при наличии действующих локальных нормативных актов, в которых установлен запрет на курение и прописан порядок дисциплинарных взысканий за него, добавил Русяев.



"Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права". – Прим. ред. ) как нарушивший требования охраны труда.

Илья Русяев юрист Однако работодатель в любом случае обязан так или иначе отреагировать на ситуацию, иначе сам рискует подпасть под действие статьи 5.27 КоАП РФ () как нарушивший требования охраны труда.

Для юрлиц штраф за такое нарушение может составить от 30 000 до 50 000 рублей, а в случае повторного инцидента – от 50 000 до 70 000. Пожаловаться на такого работодателя можно в Государственную инспекцию труда или Роспотребнадзор, отметил юрист.

Отдельное внимание эксперт уделил курению возле офиса. Русяев указал, что владелец здания может устанавливать собственные правила, запрещающие использование сигарет на прилегающей территории. Разрешенные и неразрешенные места для курения, как правило, помечаются табличками. Нарушение установленных распорядков повлечет штраф от 500 до 1 500 рублей, заключил юрист.

