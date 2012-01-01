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29 апреля, 19:20

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Юрист Русяев: за курение вейпов в офисе могут оштрафовать на 1 500 рублей

"Стоит приторная вонь": как наказать коллег за курение электронных сигарет в офисе

Москвичи пожаловались на коллег, которые вопреки всем запретам курят электронные сигареты прямо в офисе. Из-за этого другие сотрудники испытывают не только неудобства, но и проблемы со здоровьем. Куда жаловаться и какое наказание может грозить нарушителям, разбиралась Москва 24.

"Работать невозможно!"

Фото: depositphotos/fizkes

Москвичи жалуются в соцсетях на курение электронных сигарет коллегами прямо в столичных офисах. К примеру, одна из подписчиц Москвы 24 столкнулась с такой проблемой, будучи сотрудницей банка.

"Коллеги курят даже во время работы под камерами в офисе, когда это строго запрещено", – рассказала она.

Я не переношу запах электронных сигарет. И у меня официально подтвердили на них аллергию. Болит горло, удушье, слезятся глаза и поднимается температура. В офисе работать практически невозможно!
подписчица Москвы 24

В еще одном столичном офисе сотрудники курят электронные сигареты в туалетах, рассказала в соцсетях другая москвичка. По ее словам, дымная завеса порой вообще не выветривается из кабинок.

"Если на улице морозы или сильный дождь, в туалетах у нас все время стоит приторная сладкая вонь. Камер там нет, поэтому поймать нарушителя практически невозможно. Разве что стоять весь рабочий день и караулить", – поделилась она с подписчиками.

Еще один столичный работник написал на своей странице, что проблема с электронными сигаретами актуальна не только внутри офиса, но и снаружи.

Когда я захожу в здание, проходится задерживать дыхание. Особенно в период обеденных перерывов.
пользователь социальных сетей

Ранее в Госдуме предлагали полностью запретить в России продажу вейпов и жидкостей для них. Однако правительство инициативу депутатов не поддержало, сославшись в своем отзыве на ряд замечаний к законопроекту.

Бить рублем

Фото: 123RF/diruch

Использование электронных сигарет в офисных помещениях запрещено законом, подчеркнул в беседе с Москвой 24 юрист Илья Русяев.

"С 2020 года никотинсодержащая продукция, включая вейпы, приравнена к обычным сигаретам. Это означает, что курение таких устройств в рабочих зонах, включая кабинеты, переговорные и коридоры, прямо нарушает Федеральный закон", – указал правозащитник.

Чтобы привлечь нарушителя к ответственности, необходимо, прежде всего, зафиксировать факт на камеру, не нарушая чужих прав (не публиковать в Сети и не снимать невиновных сотрудников). Далее на курильщика можно пожаловаться в полицию: нарушителю будет грозить штраф от 500 до 1 500 рублей.
Илья Русяев
юрист

"Также нужно отправить руководству служебную записку с описанием инцидента. Работодатель может предусмотреть для курящего сотрудника дисциплинарную ответственность – от замечания до увольнения – в зависимости от частоты и последствий проступка", – объяснил юрист.

При этом такое наказание со стороны руководства возможно только при наличии действующих локальных нормативных актов, в которых установлен запрет на курение и прописан порядок дисциплинарных взысканий за него, добавил Русяев.

Однако работодатель в любом случае обязан так или иначе отреагировать на ситуацию, иначе сам рискует подпасть под действие статьи 5.27 КоАП РФ ("Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права". – Прим. ред.) как нарушивший требования охраны труда.
Илья Русяев
юрист

Для юрлиц штраф за такое нарушение может составить от 30 000 до 50 000 рублей, а в случае повторного инцидента – от 50 000 до 70 000. Пожаловаться на такого работодателя можно в Государственную инспекцию труда или Роспотребнадзор, отметил юрист.

Отдельное внимание эксперт уделил курению возле офиса. Русяев указал, что владелец здания может устанавливать собственные правила, запрещающие использование сигарет на прилегающей территории. Разрешенные и неразрешенные места для курения, как правило, помечаются табличками. Нарушение установленных распорядков повлечет штраф от 500 до 1 500 рублей, заключил юрист.

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