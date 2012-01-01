Юрист Русяев: за курение вейпов в офисе могут оштрафовать на 1 500 рублей

Москвичи пожаловались на коллег, которые вопреки всем запретам курят электронные сигареты прямо в офисе. Из-за этого другие сотрудники испытывают не только неудобства, но и проблемы со здоровьем. Куда жаловаться и какое наказание может грозить нарушителям, разбиралась Москва 24.
"Работать невозможно!"
Москвичи жалуются в соцсетях на курение электронных сигарет коллегами прямо в столичных офисах. К примеру, одна из подписчиц Москвы 24 столкнулась с такой проблемой, будучи сотрудницей банка.
"Коллеги курят даже во время работы под камерами в офисе, когда это строго запрещено", – рассказала она.
В еще одном столичном офисе сотрудники курят электронные сигареты в туалетах, рассказала в соцсетях другая москвичка. По ее словам, дымная завеса порой вообще не выветривается из кабинок.
"Если на улице морозы или сильный дождь, в туалетах у нас все время стоит приторная сладкая вонь. Камер там нет, поэтому поймать нарушителя практически невозможно. Разве что стоять весь рабочий день и караулить", – поделилась она с подписчиками.
Еще один столичный работник написал на своей странице, что проблема с электронными сигаретами актуальна не только внутри офиса, но и снаружи.
Ранее в Госдуме предлагали полностью запретить в России продажу вейпов и жидкостей для них. Однако правительство инициативу депутатов не поддержало, сославшись в своем отзыве на ряд замечаний к законопроекту.
Бить рублем
Использование электронных сигарет в офисных помещениях запрещено законом, подчеркнул в беседе с Москвой 24 юрист Илья Русяев.
"С 2020 года никотинсодержащая продукция, включая вейпы, приравнена к обычным сигаретам. Это означает, что курение таких устройств в рабочих зонах, включая кабинеты, переговорные и коридоры, прямо нарушает Федеральный закон", – указал правозащитник.
"Также нужно отправить руководству служебную записку с описанием инцидента. Работодатель может предусмотреть для курящего сотрудника дисциплинарную ответственность – от замечания до увольнения – в зависимости от частоты и последствий проступка", – объяснил юрист.
При этом такое наказание со стороны руководства возможно только при наличии действующих локальных нормативных актов, в которых установлен запрет на курение и прописан порядок дисциплинарных взысканий за него, добавил Русяев.
Для юрлиц штраф за такое нарушение может составить от 30 000 до 50 000 рублей, а в случае повторного инцидента – от 50 000 до 70 000. Пожаловаться на такого работодателя можно в Государственную инспекцию труда или Роспотребнадзор, отметил юрист.
Отдельное внимание эксперт уделил курению возле офиса. Русяев указал, что владелец здания может устанавливать собственные правила, запрещающие использование сигарет на прилегающей территории. Разрешенные и неразрешенные места для курения, как правило, помечаются табличками. Нарушение установленных распорядков повлечет штраф от 500 до 1 500 рублей, заключил юрист.