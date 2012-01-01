Депутат Тумусов анонсировал штрафы за курение вейпов после их запрета в РФ

В России могут полностью запретить вейпы и жидкости для них: соответствующий законопроект планируют рассмотреть в Госдуме до конца весенней сессии 2025 года. В подробностях инициативы разбиралась Москва 24.

Тотальное уничтожение

Возможность полного запрета вейпов и жидкостей для них в России анонсировал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркнул необходимость подготовки межфракционного законопроекта, так как ранее большинство партий уже вносили подобные предложения. По словам Володина, выйти на рассмотрение документа могут до конца весенней сессии, которая заканчивается 3 августа 2025 года.

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов в своем телеграм-канале отметил, что более 80% вейпов на рынке – контрафакт. По его мнению, правительству так и не удалось найти решение этой проблемы, а значит, полный запрет – единственный вариант.





Сергей Леонов председатель комитета Госдумы по охране здоровья Рассчитываю, что новая версия законопроекта будет единогласно поддержана депутатами. По моему мнению, это решение назрело давно. Вейпы, прежде всего, употребляет молодежь, несмотря на запрет продажи их детям. Уверен, что затраты на лечение людей, курящих вейпы, будут для государства намного выше, чем сборы от акцизов.

Солидарную позицию высказал и председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. В личном телеграм-канале он напомнил, что разговоры о жестких мерах против электронных сигарет идут давно.

"Эту дрянь надо полностью запретить! В более чем 50 странах мира вейпы либо запрещены, либо их распространение серьезно ограничено. Однако, похоже, и у нас лед тронулся", – написал Нилов.

Многие россияне также поддержали радикальные меры. Согласно результатам опроса в телеграм-канале Вячеслава Володина, на момент публикации материала 74% из более 265 тысяч проголосовавших высказались за полный запрет продажи вейпов и жидкостей для них. Еще 18% против, а оставшиеся 8% признались, что им "все равно".

Вопрос контроля

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов объяснил, что продукцию, которая уже есть на российском рынке, продавцам придется ликвидировать. Чтобы дать время на это, планируется ввести переходный период.

При этом курильщикам электронных сигарет также может грозить реальная ответственность в случае вступления закона в силу.





Федот Тумусов первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья К примеру, если человек употребляет наркотики, его по головке не гладят. То же самое и здесь: если гражданин купил вейп, то нарушил закон. Соответственно, за это будет предусмотрено наказание.

Инициатива также предусматривает ужесточение ответственности за незаконный оборот электронных сигарет и жидкостей для них. Это нововведение не даст развиваться серому рынку, поделилась мнением с Москвой 24 первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

"Когда штрафы будут большие и ответственность вплоть до уголовной, люди станут понимать, что незаконной торговлей вейпами и жидкостями для них лучше не заниматься. В конечном счете проблема будет решаться", – убеждена парламентарий.

Выявлять незаконную продукцию после вступления закона в силу помогут рейды. По словам Лантратовой, этот инструмент уже успешно применяется в том числе российскими общественными молодежными организациями.





Яна Лантратова первый заместитель председателя комитета ГД по просвещению За последнее время прошло более 830 таких рейдов, во время которых выявляли случаи незаконной торговли. Правоохранительные органы реагировали быстро и очень жестко.

Лантратова отметила, что при подготовке законопроекта будет учтен опыт иностранных коллег. В частности, Казахстана, где запрет на вейпы действует с 2024 года. По ее словам, устройства опасны для жизни и здоровья, поэтому необходима жесткая позиция в этом вопросе.