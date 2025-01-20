В Госдуме предложили подготовить законопроект о запрете вейпов

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Практически все фракции Госдумы указывали на необходимость полного запрета продажи вейпов, обратил внимание председатель ГД Вячеслав Володин. Его слова приводит пресс-служба нижней палаты парламента.

В связи с этим парламентарий указал, что было бы логично разработать соответствующую межфракционную инициативу.

В свою очередь, глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов сообщил в своем телеграм-канале, что в ходе совета Госдумы депутаты приняли решение доработать текст и представить новую редакцию законопроекта о полном запрете вейпов в России. Речь идет о межфракционном документе, уточнил он.

Ранее соответствующий законопроект уже вносили в Госдуму депутаты от КПРФ. Помимо полного запрета на торговлю самими вейпами, парламентарии предлагали распространить действие закона и на жидкости для них.

До этого депутат ГД Яна Лантратова предложила запретить продажу вейпов и кальянов рядом со студенческими общежитиями. По ее мнению, принятие инициативы позволит уменьшить доступность табачной продукции для молодежи, предотвратить формирование положительного отношения к курению у студентов, а также создаст более благоприятную образовательную среду.