26 декабря, 13:00Политика
В ГД внесен проект о полном запрете торговли вейпами и жидкостями для них
Фото: depositphotos/librakv
Депутаты от КПРФ внесли в ГД проект о полном запрете торговли вейпами и жидкостями для них. Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты.
"Предлагается внести изменения в части установления полного запрета на розничную и оптовую торговлю никотинсодержащими и безникотиновыми жидкостями и устройствами для их потребления", – сказано в документе.
Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова предложила запретить продажу вейпов и кальянов рядом со студенческими общежитиями. По ее мнению, принятие инициативы позволит уменьшить доступность табачной продукции для молодежи, предотвратить формирование положительного отношения к курению у студентов, а также создаст более благоприятную образовательную среду.
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