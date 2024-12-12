Депутат Лантратова предложила запретить продажу вейпов рядом со студенческими общежитиями

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Первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова предложила запретить продажу вейпов и кальянов рядом со студенческими общежитиями, сообщает РИА Новости.

Соответствующий законопроект она отправила на отзыв в кабмин. Он направлен на защиту здоровья молодежи России, проживающей в общежитиях, в том числе несовершеннолетних.

"Проект настоящего федерального закона предлагает законодательно закрепить запрет на торговлю табачной продукцией или никотинсодержащей продукцией, кальянами, устройствами для потребления никотинсодержащей продукции на расстоянии менее чем 100 метров от ближайшей точки, граничащей с территорией студенческого общежития", – уточняется в пояснительной записке.

По мнению Лантратовой, принятие инициативы позволит уменьшить доступность табачной продукции для молодежи, предотвратить формирование положительного отношения к курению у студентов, а также создаст более благоприятную образовательную среду.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении уголовной ответственности за неоднократную продажу детям табачной и никотиносодержащей продукции, кальянов и устройств для потребления никотина. Нововведения предлагается включить в статью "Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции".

Таким образом, наказание за повторную продажу алкоголя детям будет распространено и на случаи неоднократной продажи им табака, никотиносодержащей продукции, кальянов и вейпов. Речь идет о штрафе до 80 тысяч рублей либо исправительных работах на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.