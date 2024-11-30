30 ноября, 20:10Политика
Путин запретил продажу баллончиков со сжиженным газом детям
Фото: depositphotos/goffkein
Владимир Путин подписал закон, запрещающий продавать несовершеннолетним потенциально опасные газосодержащие товары бытового назначения, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Перечень таких товаров и порядок его формирования будет установлен правительством. Также закон запрещает распространение среди детей и подростков информацию, которая способна вызывать у них желание употреблять сжиженный углеводород и другие газы.
Ранее депутаты ГД внесли в нижнюю палату парламента законопроект о штрафах за продажу детям табачной и никотинсодержащей продукции, в том числе кальянов. Максимальный штраф для юрлиц может составить до 2 миллионов рублей.