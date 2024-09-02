Депутат Куринный: полный запрет вейпов в РФ в настоящее время не так актуален

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Запрет продажи вейпов в России не так актуален, как необходимость соблюдения уже действующих ограничений, сообщил "Ленте.ру" депутат Госдумы Алексей Куринный.

Политик пояснил, что из-за введенного моратория на проверки бизнеса контролировать соблюдение актуальных мер не удается. Депутат напомнил, что постоянно появляются новые предложения по ограничению продажи электронных сигарет и даже по полному запрету. При этом сперва нужно, чтобы начали действовать старые ограничения, а этого не происходит из-за моратория на проверки.

Куринный добавил, что из-за моратория проверки стали несистематическими, а запрещенные уже ароматические курительные смеси по-прежнему доступны к покупке.

"Остались открытые прилавки, которые по закону положено скрывать. Не говорю уже про курение в общественных местах. Если начнут работать те ограничения, которые приняты, это уже даст очень хороший эффект. А полный запрет сейчас не даст ничего хорошего – получится классическое невыполнение и игнорирование закона", – заключил Куринный.

Ранее Владимир Путин заявил, что популярность электронных сигарет у молодого поколения вызывает беспокойство.

Минздрав также предупреждал граждан о новой болезни от вейпов и электронных сигарет под названием EVALI. Симптомы заболевания при этом во многом похожи на коронавирус.

У пациентов наблюдаются температура, общая слабость и недомогание, кашель и одышка. Однако одним из первых симптомов EVALI принято считать нарушение пищеварительной системы.

