01:47Политика
Госдума может рассмотреть проект о полном запрете продажи вейпов в РФ осенью
Фото: Москва 24/Роман Балаев
Госдума в осеннюю сессию может рассмотреть законопроект о полном запрете продажи вейпов в России. Об этом сообщил глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем телеграм-канале.
"Осенью наш проект о тотальном запрете вейпов должен быть рассмотрен Госдумой и, надеюсь, принят голосами большинства коллег-депутатов", – написал он.
Данный законопроект был внесен в Госдуму еще в мае этого года. Его авторами выступили депутаты партий ЛДПР, КПРФ, СРЗП и "Новые люди" во главе с Ниловым.
Тем не менее кабмин попросил переработать законопроектпроект, поскольку установление полного запрета может привести к росту нелегального оборота этой продукции.
В Минздраве, в свою очередь, предупредили о новой болезни, которая может возникнуть от курения вейпов и электронных сигарет, – болезнь легких EVALI. Одним из первых симптомов заболевания принято считать нарушение пищеварительной системы человека.
Минздрав РФ сообщил о новом заболевании, которое провоцирует курений вейпов