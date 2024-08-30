Госдума может рассмотреть проект о полном запрете продажи вейпов в РФ осенью

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Госдума в осеннюю сессию может рассмотреть законопроект о полном запрете продажи вейпов в России. Об этом сообщил глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем телеграм-канале.

"Осенью наш проект о тотальном запрете вейпов должен быть рассмотрен Госдумой и, надеюсь, принят голосами большинства коллег-депутатов", – написал он.

Данный законопроект был внесен в Госдуму еще в мае этого года. Его авторами выступили депутаты партий ЛДПР, КПРФ, СРЗП и "Новые люди" во главе с Ниловым.

Тем не менее кабмин попросил переработать законопроектпроект, поскольку установление полного запрета может привести к росту нелегального оборота этой продукции.

В Минздраве, в свою очередь, предупредили о новой болезни, которая может возникнуть от курения вейпов и электронных сигарет, – болезнь легких EVALI. Одним из первых симптомов заболевания принято считать нарушение пищеварительной системы человека.