МВД РФ предложило поставить на контроль еще 18 психоактивных веществ

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МВД России предложило поставить на контроль еще 18 психоактивных веществ, имеющих высокий потенциал для злоупотребления наркозависимыми людьми. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Речь идет о девяти синтетических и природных каннабиноидах, четырех опиоидах, одном фенилалкиламине и четырех бензодиазепинах. Кроме того, в последнее время в стране среди наркопотребителей наблюдается повышение спроса на мефедрон, о чем говорит динамика увеличения объема его изъятий из незаконного оборота, а также число фактов установления химико-токсикологическими лабораториями состояния наркотического опьянения у россиян, находящихся под воздействием этого наркотика.

В результате нынешнее развитие ситуации, связанное с незаконным оборотом мефедрона, создает предпосылки для будущего увеличения числа его потребителей и представляет угрозу нацбезопасности в сфере оборота наркотиков в среднесрочной перспективе.

Проектом постановления предусмотрено усиление мер госконтроля в отношении медефрона за счет снижения его крупного и особо крупного размеров для целей статей 228, 228.1, 229, 229.1 УК РФ, написано в документе.

В министерстве рассказали, что необходимость разработки проекта постановления объясняется выявлением в стране распространения новых психоактивных веществ, представляющих опасность для жизни и здоровья. Более того, у них неопределенных правовой статус, а у наркоторговцев они позиционируются как "безопасные" и "легальные" аналоги других запрещенных веществ.

Большая часть таких новых психоактивных веществ относится к "дизайнерским" соединениям, указано в пояснительной записке. Помимо этого, отмечается появление на рынке европейских стран жидкостей для вейпов и сладостей, содержащих в себе каннабиноиды.

Ранее Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды наркотиков в литературе и определяющий понятие "антинаркотическая пропаганда". Согласно документу, произведения не подпадут под запрет, если это составляет оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла.

