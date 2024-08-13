"Известия": СК РФ вскрыл схему торговли психотропными лекарствами в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

СКР в ходе расследования уголовного дела против владельца медцентра "Профилактик" Вагана Саркисяна выявил новую схему торговли психотропными лекарствами. Об этом сообщает газета "Известия".

По предварительной версии, бизнесмен покупал столичные аптеки и налаживал там торговлю препаратами, рецепты на которые продавал через собственную клинику. В итоге наркозависимые люди приходили в эти точки и закупали конкретные лекарства, которые содержатся в перечне наркотических средств и психотропных веществ, подлежащих контролю в России, рассказали в издании.

По оценкам журналистов, только на такой незаконной торговле фигуранты дела могли получать до 1 миллиона рублей в день. Так, в ходе обысков у них нашли десятки тысяч бланков. Всего по уголовному делу проходят пять бизнесменов и врачей, которых задержали еще в конце июня 2024 года.

Ими стали заместитель Саркисяна Иветта Щербакова, врач-психиатр Михаил Авшаров, директор одной из аптек Евгения Морозова и ее заместитель Зелимхан Дадаев. Саркисян, Авшаров и Дадаев были отправлены в СИЗО, а остальные под домашний арест. Сам Саркисян отрицает свою причастность к преступной схеме и отказался давать показания.

Ранее Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды наркотиков в литературе и определяющий понятие антинаркотическая пропаганда. Также, согласно подписанному президентом документу, произведения не подпадут под запрет, если это составляет оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла.

