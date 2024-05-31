В ГД внесен законопроект о полном запрете продажи вейпов в РФ

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Законопроект о полном запрете продажи вейпов в России внесли в Госдуму. Соответствующий документ размещен на портале нормативно-правовых актов.

Авторами законопроекта выступили депутаты партий ЛДПР, КПРФ, СРЗП и "Новые люди" во главе с председателем комитета ГД по социальной политике Ярославом Ниловым. Они предложили внести изменения в закон об охране здоровья граждан.

Согласно пояснительной записке, запрет приведет к потере доходов федерального бюджета. Однако парламентарии считают, что сохранение здоровья нации важнее, а нелегальный оборот вейпов и сейчас довольно большой. Пресечение незаконной купли и продажи вейпов является задачей правоохранительных органов, сказано в материале.

По экспертной оценке, порядка четырех миллионов человек в России пользуются электронными сигаретами. Авторы законопроекта уточнили, что врачи выделяют особое заболевание – вейпассоциированное повреждение легких, напоминающее по симптомам пневмонию.

По данным ВОЗ, 32 страны полностью запретили продажу электронных средств доставки никотина. Еще в 79 государствах ввели ограничения в виде запрета курения вейпов в общественных местах, их рекламы и стимулирования продаж, указали в пояснительной записке.

В свою очередь, в правительстве РФ утверждают, что законопроект о запрете вейпов может поспособствовать росту нелегального оборота. Инициатива требует концептуальной переработки, уточнили в кабмине.

Ранее Нилов сообщал, что законопроект о полном запрете продажи в России никотиновых и безникотиновых вейпов планируют внести в Государственную думу во второй половине мая. В пояснительной записке инициативы подчеркнули, что число подростков, использующих вейпы, на начало 2023 года выросло в десять раз в сравнении с 2011 годом.

