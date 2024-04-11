Омбудсмен Татарстана предложила наносить на вейпы информацию о вреде курения

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Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила размещать на вейпах информацию о вреде курения для здоровья. Соответствующее обращение она направила на имя зампреда ГД Анны Кузнецовой, сообщает RT.

По мнению Волынец, на наклейках должны содержаться потенциальные риски для здоровья человека, включая опасность для легких, сердца и других органов.

"Данные изображения и надписи должны занимать значительную площадь, чтобы привлекать внимание потенциальных пользователей и информировать их о возможных рисках", – указала парламентарий.

За нарушение требований депутат предложила ввести административные и финансовые санкции, в частности штрафы и запрет на реализацию продукции.

Инициатива, пояснила Волынец, направлена на создание дополнительных мер по защите здоровья несовершеннолетних и молодежи.

Ранее депутаты Госдумы разработали законопроект о полном запрете продажи вейпов в РФ. В пояснительной записке депутаты указали на то, что вейпинг пропагандируется как безопасная альтернатива обычным сигаретам, однако в действительности он наносит непоправимый вред здоровью как самого курящего, так и окружающих его людей.

