В России предложили запретить продажу сигарет беременным и взрослым с детьми

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Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ограничить продажу табачной продукции беременным и гражданам с детьми, сообщает RT.

Политолог обратил внимание, что в последнее десятилетие в России приняли различные нормативные правовые акты, чтобы снизить табакокурение и защитить граждан, в том числе несовершеннолетних, от пагубного воздействия табачного дыма.

В частности, в стране запретили рекламу табачной продукции и ее открытую выкладку в местах розничной торговли, на упаковки сигарет наносится информация о вреде потребления табака. Кроме того, во многих общественных местах запрещено курение.

При этом, как заметил Орлов, законодательство по-прежнему допускает неоднозначные ситуации в розничной торговле табачной продукцией. К примеру, оно не запрещает реализацию табачной продукции беременным, хотя курение может нанести существенный вред здоровью плода, негативно повлиять на его физическое и интеллектуальное развитие.

Также закон не запрещает продажу табачной продукции гражданам, которых сопровождают несовершеннолетние. По мнению политолога, это может вызвать излишний интерес к данной продукции у ребенка.

"В этой связи прошу рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в федеральное законодательство и иные нормативные правовые акты в части введения запрета на розничную продажу табачной и никотинсодержащей продукции беременным, а также гражданам с детьми", – призвал он.

Ранее аналитики платформы "Такском" выяснили, что в 2023 году в России на 31% упали продажи сигарет, электронных нагревателей табака, стиков и вейпов. Цена табачных изделий при этом в текущем году выросла на 12%.

