Аналитики отметили падение продаж сигарет и вейпов в России

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В России за год упали продажи сигарет, электронных нагревателей табака, стиков и вейпов, сообщает RT со ссылкой на статистику оператора фискальных данных "Такском".

В среднем сигареты в 2023 году стоят 185 рублей. Согласно статистике, их цена выросла на 12%, а продажи упали на 31% по сравнению с 2022 годом.

Средняя цена на электронный нагреватель табака снизилась до 990 рублей, а продажи упали на 1%. Средняя цена на стики для системы нагревания табака выросла до 204 рублей, а их продажи упали на 1%. Средняя цена на вейпы выросла до 989 рублей, а продажи упали на 16%.

По мнению кандидата экономических наук Михаила Беляева, продажи упали благодаря политике государства по борьбе с табакокурением.

"Все идет в общем русле борьбы за здоровый образ жизни людей и за сохранность чистоты городских улиц и городских площадей. Да, это общегосударственная политика, которая совершенно твердо опирается на статистику, что табакокурение (вейпы сюда относятся) отравляющим образом воздействует на организм. Все вместе – повышение цены, запрет на курение в определенных местах и пропаганда здорового образа жизни – все вместе сработало и проводит к тому, что снижается уровень потребления", – пояснил аналитик.

Что касается роста цен на сигареты, то, по мнению Беляева, на это влияют акцизы.

Ранее политолог Алексей Ярошенко заявлял, что в России необходимо ограничить продажу сигарет по времени по аналогии с алкоголем с 10:00 до 23:00.

По его словам, ограничение на покупку алкоголя оказалось эффективной мерой. Также он предложил ввести количественное ограничение на продажу табачных изделий.



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