В России предложили ограничить продажу сигарет по времени

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Политолог Алексей Ярошенко считает, что в России необходимо ограничить продажу сигарет по времени, по аналогии с алкоголем. Об этом сообщает телеканал "360".

"Сегодня все табачные ларьки работают <...> круглыми сутками. Надо от этого уходить и продавать так же, как алкоголь, с 10:00 до 23:00", – сказал Ярошенко.

Он отметил, что онкология и сердечно-сосудистые заболевания, к которым ведет в том числе употребление спиртного и табачных изделий, по-прежнему являются главными причинами смертности в стране. При этом, в случае с алкоголем ограничение времени его продажи оказалось эффективной мерой, утверждает политолог.

Еще одна мера, которую предлагает ввести Ярошенко, – количественное ограничение на продажу табачной продукции, например, не больше одного блока сигарет на человека в месяц.

Он подчеркнул, что антитабачную кампанию в России необходимо расширять, и напомнил о введенном в свое время запрете на курение в общественных местах, который, по его словам, позволил значительно снизить число курильщиков.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести в РФ унифицированную пачку сигарет. Он уверен, что так они будут меньше привлекать внимание покупателей.



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