Врач рассказала, что происходит с организмом после отказа от курения

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Отказ от курения возвращает обоняние и вкус, улучшает дыхательную функцию и может отсрочить развитие некоторых заболеваний. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

В среду, 31 мая, празднуется Всемирный день без табака. Дата была установлена ВОЗ и отмечается ежегодно. Ее цель – привлечь внимание к проблеме курения и повысить осведомленность о вреде табака.

По словам Чернышовой, отказ от сигарет положительно влияет на весь организм в целом. Одно из первых улучшений, которое человек может почувствовать уже через несколько дней, – это возвращение чувствительности к вкусам и запахам.

"Резкий запах смол, который человек вдыхает при курении, блокирует вкусовые и обонятельные рецепторы. Но если он откажется от сигарет, то буквально через несколько дней чувствительность возвращается. То есть еда становится гораздо вкуснее и лучше можно ощущать запахи", – отметила терапевт.

Кроме того, вещества, которые попадают в организм во время курения, оказывают на него отравляющее воздействие. Поэтому при отказе от плохой привычки у человека улучшается общее самочувствие. В том числе довольно быстро возвращается чувство бодрости.





Надежда Чернышова врач-терапевт В отдаленной перспективе после отказа от курения у человека улучшится функция дыхательной системы. Ему будет легче дышать, повысится выносливость. Это можно ощутить уже через несколько месяцев.

"Курение с годами часто приводит к хронической обструктивной болезни легких. Бросив плохую привычку, получится этот процесс оборвать. Если болезнь уже развилась, то можно выйти в устойчивую ремиссию. И еще, отказавшись от сигарет, мы себя в некоторой степени защитим от сердечно-сосудистых катастроф, поскольку курение может повышать давление, вызывать спазм сосудов и ухудшать кровоснабжение сердца", – заключила эксперт.

Ранее был назван самый верный способ избавиться от привычки курить. Речь идет о том, чтобы не прекращать прикладывать усилия в этом направлении, даже после неудачных попыток. Отмечается, что в конечном итоге должен сработать закон перехода количественных изменений в качественные.

