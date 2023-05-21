Врач заявил, что безникотиновые сигареты не помогут в отказе от курения

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Безникотиновые сигареты только усложнят процесс отказа от курения. Об этом заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Москвы Антон Масякин.

"Электронные сигареты, в том числе и те, которые не содержат никотин, не только не помогут в отказе от курения, но и усложнят этот процесс. Дело в том, что, используя безникотиновую сигарету, курильщик продолжает регулярно совершать все те же привычные движения, что и при обычном курении", – приводит его слова РИА Новости.

По мнению Масякина, нейронные цепочки, которые обеспечивают поведенческий компонент акта курения, будут получать позитивное подкрепление даже в случае замены обычной сигареты на безникотиновую. Поэтому, считает эксперт, в стрессовой ситуации с большой вероятностью место безникотиновой сигареты займет обычная, так как не были сформированы альтернативные стратегии поведения при стрессе.

Самым же эффективным подходом для лечения никотиновой зависимости врач назвал комбинацию поведенческой терапии и фармакотерапии. Кроме того, Масякин заявил, что при отказе от курения необходимо также отказаться от алкоголя. По словам нарколога, отказ только от одной привычки может вызвать компенсаторное желание, которое проявится в усилении другой зависимости.

Ранее внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин порекомендовал аллергикам отказаться от сигарет и алкоголя в период цветения. По его словам, употребление спиртосодержащих напитков усиливает симптомы аллергии на пыльцу, а курение провоцирует риниты и дерматиты.

