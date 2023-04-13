Нарколог рекомендовал аллергикам отказаться от сигарет и алкоголя в период цветения

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На фоне начинающегося в Московском регионе периода цветения аллергикам необходимо отказаться от курения и употребления алкоголя, поскольку подобные привычки могут спровоцировать ухудшение состояния здоровья. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава Московской области Виталия Холдина.

Специалист пояснил, что употребление спиртосодержащих напитков усиливает симптомы аллергии на пыльцу.

"Особенно речь идет о пиве и красном вине, так как эти напитки содержат гистамины и сульфиты. У астматиков сульфиты могут вызвать приступ", – пояснил Холдин.

В свою очередь, курение провоцирует риниты и дерматиты, пояснил врач. Облегчить симптомы аллергии можно с помощью приема препаратов, назначенных врачом, а также тщательного мытья рук и лица. Также Холдин порекомендовал аллергикам как можно чаще проводить дома влажную уборку.

Ранее стало известно, что самым опасным местом для аллергиков в период цветения является Северо-Западный административный округ (СЗАО) Москвы. В округе большое количество зеленых насаждений, которые провоцируют распространение аллергенов.

Самым безопасным для москвичей был признан Центральный административный округ (ЦАО). В его пределах находится всего лишь один крупный парк – Парк Горького, который был создан искусственно. Серьезной опасности также нет для проживающих в СВАО, ВАО, ЮВАО и ЮАО.



Сезон цветения начался в столичном регионе

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