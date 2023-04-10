Специалисты составили карту самых опасных округов Москвы для аллергиков

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В Москве начался сезон цветения. Горожане с аллергией почувствовали первые аллергены – в воздухе появилась пыльца ольхи и орешника. Тем не менее в разных районах столицы аллергия может переноситься по-разному. Столичные медики составили карту города с точки зрения опасности районов для аллергиков.

Так, самым безопасным в период цветения оказался Центральный округ. Единственный крупный парк здесь – Парк Горького. Он был создан искусственно, а потому распространенных аллергенов в нем не встретить. Относительно легко перенести аллергию получится также на юго-западе, западе и севере города.

Сложнее всего – жителям Северо-Западного административного округа. Там много ольхи и липы. Чуть легче будет москвичам, проживающим в СВАО, ВАО, ЮВАО и ЮАО.

Если возможности временно сменить место жительства нет, то остаются только меры защиты от контакта с пыльцой. Так, врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рекомендует носить медицинскую маску.

"Она прекрасно защищает от попадания пыльцы в дыхательные пути", – объяснил он.

Также специалист советует носить солнцезащитные очки с широкими дужками, чтобы ветер не задувал пыльцу в глаза.

В свою очередь, аллерголог Анна Максимова отмечает, что перед началом сезона цветения следует проводить аллерген-специфическую иммунотерапию. По ее словам, если игнорировать аллергический ринит, то почти в половине случаев развивается бронхиальная астма.

Ранее аллерголог-иммунолог Анастасия Браун рассказала, как отличить аллергию от ОРВИ по насморку. В обоих случаях, отмечает она, выделения из носа обычно водянистые, человек много чихает, а нос может быть заложен, также растет уровень гистамина. Заметить разницу можно спустя несколько дней: если насморк не поддается лечению, а сопли стали зелеными и густыми, значит, речь идет о вирусном рините.



Специалисты опубликовали столичную карту для аллергиков

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