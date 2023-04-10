Аллерголог рассказала, как по насморку отличить аллергию от ОРВИ

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Весной люди могут страдать от насморка не только из-за аллергии на фона начала цветения, но и по причине развития ОРВИ в условиях перепада температур. О том, как различить разные виды насморка в беседе с "Газетой.ру" рассказала аллерголог-иммунолог Анастасия Браун.

Она напомнила, что ринит обычно сопровождается заложенностью носа, водянистым насморком и чиханием. Причем он бывает как вирусный, так и аллергический. Отличить их порой сложно, поскольку при ОРВИ может вырабатываться количество гистамина, характерное для аллергических реакций.

"Если пациента беспокоит преимущественно зуд и чихание и это состояние совпало с сезоном цветения, <...> то можно заподозрить, что ринит аллергической природы. При наличии вируса чаще имеется повышение температуры тела до фебрильных цифр 38 и более", – объяснила специалист.

Более точные выводы возможно делать спустя несколько дней. Если симптоматическое лечение не помогло, а выделения из носа стали более густыми и приобрели желто-зеленый цвет, то речь, вероятно, идет об инфекции. Тем не менее за точным диагнозом следует обращаться к терапевту, который даст направление к отоларингологу или аллергологу.

Как отметила Браун, при вирусном рините не следует самостоятельно покупать антибиотики и капли, лекарства должен назначить врач. При аллергии же обычно принимают антигистаминные препараты и сосудосуживающие капли. Последними при этом можно пользоваться не дольше 3–5 дней подряд.

Ранее аллерголог-иммунолог Елена Манило предупредила об опасности затяжной аллергии. Дело в том, что она может нанести существенный ущерб иммунной системе, в итоге снижается сопротивляемость организма к инфекциям.



"Доктор 24. Темы недели": москвичей предупредили о скором начале сезона цветения

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