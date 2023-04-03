Россиянам рассказали, как распознать вызывающую аллергию еду

Фото: 123rf.com/oporty

В мире представлен целый список продуктов, которые вредно употреблять аллергикам. Для понимания того, что именно является возбудителем, следует воспользоваться специальными методиками, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на диетолога Елену Соломатину.

По словам эксперта, в каждом случае аллергия может появиться в отношении разных продуктов. Например, кто-то не может есть яйца, кто-то – клубнику, так как она красная. Вместе с этим человек не может употреблять все красно-оранжевые фрукты и овощи. Некоторые не переносят молоко, икру или даже все морепродукты, предупредила она.

Чтобы выявить аллерген, следует ввести в рацион человека разные продукты и отследить реакцию организма, считает Соломатина. Сначала оценивается реакция на самые распространенные аллергены, подчеркнула эксперт.

"Если непонятно, в чем причина, в рацион добавляются арахис, яйца, красные продукты, мед, шоколад, морепродукты, выпечка, продукты с большим количеством красителей и консервантов – наиболее вероятные аллергены. Все то, что не вызывает реакции, есть можно", – рассказала Соломатина.

В качестве примера врач привела случай аллергии на лактозу. В этой ситуации человек способен есть кисломолочные продукты, однако цельное молоко ему противопоказано.

Эксперт также предупредила, что у каждого аллергия может проявиться индивидуально. У кого-то появляется крапивница, а кто-то начинает страдать от экземы или выделений слизи. В некоторых случаях может возникнуть отек Квинке. Вместе с этим причины аллергии на ту или иную пищу также могут быть разными.

Ранее эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Вершинина заявила, что прогнозировать время, на которое придется пик сезонной аллергии в 2023 году, на данный момент не совсем выполнимо. По ее словам, это зависит от погодных условий.

"Доктор 24": неожиданные симптомы аллергии

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!