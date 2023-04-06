Каждый третий россиянин боится ходить к врачу – опрос

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

34% опрошенных россиян признались, что они боятся ходить к врачу. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование компании "Росгосстрах" и банка "Открытие".

Отмечается, что из тех, кто боится врачей, пятая часть испытывает страх только перед определенными специалистами. У большинства (21%) это стоматологи, затем идут онкологи (20%) и травматологи (8%). Всех же медиков боятся только 14% опрошенных.

Почти половина респондентов отметили, что врачей начали бояться только во взрослом возрасте. Из-за страха россияне часто откладывают поход в медучреждения, а некоторые и вовсе ждут, пока недуг пройдет самостоятельно.

В качестве причин своего страха россияне чаще всего называют возможный диагноз и его последствия (16%), а также стоимость лечения (10%). Тем не менее чуть больше 50% опрошенных не могут найти рациональное объяснение своей боязни.

Успокоиться при посещении врача многим опрошенным (примерно 25%) помогает осознание, что процедура пройдет быстро и без боли. Еще примерно пятой части респондентов избавиться от стресса помогает дружелюбная атмосфера в клинике, а 15% людей для этого нужно, чтобы врач объяснял каждый момент лечения.

Ранее сообщалось, что в 2022 году самыми востребованными врачами для онлайн-консультаций в РФ стали стоматологи, терапевты, педиатры, психологи, гинекологи и дерматологи. Чаще всего россияне дистанционно обращались за помощью к стоматологам. Консультации с ними в прошлом году стали проходить в пять раз чаще.



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