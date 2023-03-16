Аналитики узнали самые распространенные виды аллергии среди россиян

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Компании "СБЕР АПТЕКА" и "ИНВИТРО" провели исследование с целью выявить самые распространенные аллергены, на которые реагируют россияне. Об этом сообщает RT.

Опрос показал, что чаще всего россияне сталкиваются с аллергией на продукты питания – этот вариант ответа выбрали 70% респондентов. Почти равное число опрошенных – 54 и 50% – также упомянули свою реакцию на пыльцу и пыль с плесенью.

У каждого четвертого россиянина (25%) симптомы аллергии впервые проявились в возрасте до 7 лет. Около 23%, напротив, сообщили, что у них аллергические реакции стали проявляться в период с 18 до 25 лет.

Наиболее распространенный симптом – покраснение кожи и зуд – отмечают 74% участников опроса. Также есть высокая вероятность насморка (59%) и слезотечения (51%).

Чаще всего аллергия проявляется у жителей Тюмени – об этом рассказали 88% респондентов. В топ-3 также вошли Екатеринбург и Томск с 85-процентным показателем.

Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко напомнила, что весной у людей обостряются такие патологии, как аллергия, респираторные инфекции и неврологические проблемы. Более тяжелыми также могут стать хронические инфекции горла, носа и ушей.

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