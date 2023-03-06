14:33Общество
Врач рассказала, какие заболевания обостряются весной
Фото: depositphotos/serezniy
Весной зачастую обостряются аллергия, респираторные инфекции и неврологические проблемы. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.
Кроме того, если у человека есть хронические инфекции горла, носа и ушей, эти заболевания могут обостряться, продолжает врач. Также в весенний период страдают аллергики, отмечает Романенко.
"Это время поллиноза, когда растения начинают цвести. Конечно, может быть аллергия. Еще очень большое значение имеет то, что тает снег. На фоне этого начинает испаряться то, что было на земле. Поэтому еще почки не распустились, а у людей уже есть проявления аллергии", – подчеркнула специалист.
Помимо того, весной погода бывает обманчивой, а слишком легкая одежда повышает риск развития заболеваний мочеполовой системы, предупредила терапевт.
"Весной также обостряются пограничные состояния, психические заболевания. У одних обостряется течение депрессии, у других она возникает впервые", – заключила врач.
Ранее были названы витамины, которых в начале весеннего сезона обычно не хватает организму. В частности, речь идет про витамин D. Его выработка происходит, когда человек находится на солнце. Однако в начале весны световой день недостаточно длинный, чтобы можно было восполнить дефицит. Также зачастую наблюдается нехватка витамина C. Он поступает в организм из свежих овощей и фруктов, которых в этот период не так много.
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