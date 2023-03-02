Врач рассказала, каких витаминов не хватает организму в начале весны

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В начале весны люди могут испытывать нехватку витаминов C и D. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

"Витамин D мы получаем от солнечных лучей. Поскольку сейчас еще люди мало бывают на улице и световой день пока гораздо короче, то витамин D, который мы получаем от солнечного света, оказывается в дефиците", – пояснила эксперт.

Чтобы определить уровень витамина D в организме, нужно сдать анализ. Если дефицит этого элемента будет выявлен, то врач назначит соответствующий курс лечения.





Надежда Чернышова врач-терапевт Как правило, нам всем не хватает и витамина C, потому что он поступает из свежих овощей и фруктов, которых сейчас не так много. Есть прекрасный выход, как восполнить витамин C. Это квашеная капуста. Также его довольно много в картофеле.

Ранее россиянам рассказали, какие продукты помогут восполнить витамин D в организме. В частности, рекомендуется включить в рацион морскую рыбу, яичные желтки и грибы. Кроме того, рекордно высокое количество витамина D содержится в печени трески. Достаточно будет употреблять одну чайную ложку продукта в день, чтобы получить нужное суточное количество этого элемента.



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