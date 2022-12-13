Назван продукт, чайная ложка которого восполнит суточную норму витамина D

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Печень трески, морская рыба, яичные желтки, грибы и молоко содержат в себе большое количество витамина D. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.

По ее словам, сегодня на прилавках магазинов немало продуктов, обогащенных этим витамином, например молоко.

"Кстати, многие вегетарианцы, наверное, видели даже растительное молоко, которое специально обогащают витамином D. Такие продукты достаточно распространены сейчас и являются хорошим его источником", – объяснила эксперт.





Марина Макиша врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Еще один продукт, который многие знают и часто используют в питании, – это яйца, а точнее желток. Именно в яичном желтке содержится витамин D. И два яичных желтка – это уже 30% от суточной нормы по данному витамину.

Также витамин D содержится в морской рыбе. Причем чем она жирнее, тем его больше.

"Если, например, в горбуше содержится порядка 70% от суточной нормы, то в сельди или скумбрии – уже 300%. Вам достаточно съесть 30–50-граммовый кусочек, чтобы получить суточную норму", – рассказала специалист в интервью программе "Доктор 24".

Также эксперт порекомендовала обратить внимание на печень трески. По ее словам, это самый настоящий суперфуд, натуральная биодобавка с рекордно высоким содержанием витамина D.

"Печень трески – продукт, которого достаточно одной чайной ложки, то есть 5 граммов, чтобы получить необходимое суточное количество витамина D", – подчеркнула Макиша.

Кроме того, существуют растительные продукты, которые накапливают в себе витамин, – это грибы.





Марина Макиша врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Грибы обладают уникальной способностью накапливать в себе витамин D. Рекордсменами являются лисички. В 100 граммах лисичек содержится почти 50% от суточной нормы этого витамина, а зимой, например, можно использовать шампиньоны.

В целом, по словам врача, витамин D помогает усваиваться кальцию, что делает крепче зубы и кости. Таким образом, происходит профилактика кариеса и остеопороза. Также витамин D полезен для роста волос. Помимо этого, он важен в профилактике когнитивных возрастных заболеваний, в частности болезни Альцгеймера.

"Витамин D участвует во многих процессах, в том числе он стимулирует клетки-макрофаги, которые убирают амилоидный белок, а его повышенное образование как раз является одной из основных причин возникновения и развития болезни Альцгеймера. Поэтому витамин D помогает сохранить мозг молодым и здоровым", – пояснила диетолог.

Врач добавила, что этот витамин также имеет важное значение для выработки мужских половых гормонов и повышает репродуктивное здоровье мужчин.

Ранее врач-гинеколог Меланя Маилян перечислила наиболее важные витамины для женского здоровья. По словам эксперта, это добавки группы A, B, C, D и E. Также полезными для женщин являются железо, магний, цинк, кислоты омега-3 и кальций.



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