Диетолог назвал четыре главных продукта для здоровья печени

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Для здоровья печени следует употреблять оливковое масло, творог, ягоды и морскую рыбу. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

По словам эксперта, оливковое масло оказывает противовоспалительное и мягкое желчегонное действие. Оно помогает оттоку желчи из печени и разгружает ее. При этом совершенно необязательно есть оливковое масло ложками. Можно просто добавлять его в салаты.

"Можно взять и творог. Он богат так называемыми липотропными факторами, в частности метионином. Это аминокислота, которая улучшает обмен веществ в печени. Она обладает регенераторным действием, то есть помогает печеночным структурам обновляться, а также снижает воспаление в печени", – объясняет Гинзбург.





Михаил Гинзбург врач-диетолог Это могут быть синие, фиолетовые, красные ягоды, то есть те, которые богаты антоцианами. Это тоже противовоспалительные вещества, которые снижают воспаление везде. Печень всегда немного воспалена. Такие ягоды весьма полезны.

Кроме того, специалист порекомендовал включить в рацион морскую рыбу, в которой содержится много витамина D и омега-3 жирных кислот. Они оказывают противовоспалительное действие и улучшают отток желчи, заключил диетолог.

Ранее россиянам рассказали о разрушительном воздействии сала на печень. Дело в том, что после употребления такого жирного продукта этот орган начинает работать на износ. В результате может развиться неинфекционный гепатит. Чтобы избежать негативных последствий, сало не стоит есть каждый день.



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