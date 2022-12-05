14:15Общество
Диетолог назвал четыре главных продукта для здоровья печени
Фото: depositphotos/Valentyn_Volkov
Для здоровья печени следует употреблять оливковое масло, творог, ягоды и морскую рыбу. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.
По словам эксперта, оливковое масло оказывает противовоспалительное и мягкое желчегонное действие. Оно помогает оттоку желчи из печени и разгружает ее. При этом совершенно необязательно есть оливковое масло ложками. Можно просто добавлять его в салаты.
"Можно взять и творог. Он богат так называемыми липотропными факторами, в частности метионином. Это аминокислота, которая улучшает обмен веществ в печени. Она обладает регенераторным действием, то есть помогает печеночным структурам обновляться, а также снижает воспаление в печени", – объясняет Гинзбург.
Кроме того, специалист порекомендовал включить в рацион морскую рыбу, в которой содержится много витамина D и омега-3 жирных кислот. Они оказывают противовоспалительное действие и улучшают отток желчи, заключил диетолог.
Ранее россиянам рассказали о разрушительном воздействии сала на печень. Дело в том, что после употребления такого жирного продукта этот орган начинает работать на износ. В результате может развиться неинфекционный гепатит. Чтобы избежать негативных последствий, сало не стоит есть каждый день.
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