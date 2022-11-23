Врач назвала продукт, который особенно опасен для печени

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Причиной тяжелого поражения печени может стать не только пристрастие к алкоголю, но и систематическое употребление сала, рассказала врач-диетолог Анна Белоусова.

"Сало – это гипержировой продукт. <...> После употребления сала печень начинает работать на износ, поэтому, если она была недостаточно здорова, такая еда может спровоцировать развитие неинфекционного гепатита", – сказала она в интервью радио Sputnik.

К салу следует относиться как к деликатесу, не стоит употреблять этот продукт каждый день, отметила Белоусова. В противном случае, по ее словам, можно попасть в больницу.

"Сало – это продукт не на каждый день. <...> Этот продукт человек может себе позволить так же часто, как, например, натуральную черную икру", – заключила специалист.

Ране врач-гастроэнтеролог Наталья Слюняева рассказала, что о проблемах с печенью могут свидетельствовать желтоватый оттенок кожи и глаз, боль в животе, отеки конечностей и зуд.



"Доктор 24": печень

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