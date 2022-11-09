Кардиолог назвал самый опасный продукт для сердца

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Красное мясо содержит большое количество насыщенных жиров, этот продукт особенно опасен для здоровья сердца, рассказал "Газете.ру" кандидат медицинских наук и врач-кардиолог Денис Соколов.

По его словам, одним из способов сохранить здоровье сердца является исключение из рациона вредных продуктов.

"Лучше отдавать предпочтение продуктам с моно- и полиненасыщенными жирами, например диетическому мясу, рыбе, авокадо, орехам. Кроме того, исключить из рациона нужно кондитерские изделия, жирные виды мяса и рыбы, копченые и колбасные изделия, консервы, соленый и жирный сыр, квашеные и маринованные овощи, крепкий чай, кофе", – отметил Соколов.

Если у человека уже есть заболевания сердечно-сосудистой системы, то нужно тщательнее следить за питанием, подчеркнул врач-кардиолог.

Он также напомнил, что болезни сердца возникают не только у людей старшего поколения, но и у молодежи из-за недостаточной физической активности, курения и неправильного питания.

Ранее ведущий научный сотрудник Московского научно-практического центра наркологии Юлия Шевцова рассказала, что привычка лечиться спиртовыми настойками может привести к серьезным проблемам с печенью. При чрезмерном употреблении таких средств лечебное действие может превратиться в токсическое, отравляющее. Врач также напомнила, что нельзя лечить спиртовыми настойками детей.



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