Россиян предупредили о последствиях лечения спиртовыми настойками

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В департаменте здравоохранения Москвы предупредили о последствиях чрезмерного употребления спиртовых настоек лекарственных растений. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Ведущий научный сотрудник Московского научно-практического центра наркологии Юлия Шевцова рассказала, что привычка лечиться спиртовыми настойками может привести к серьезным проблемам с печенью.

"Как бы ни был целебен основной ингредиент, его лечебное действие при чрезмерном употреблении может превратиться в токсическое, отравляющее – особенно при сочетании с алкоголем", – отметила она.

Специалист объяснила, что спиртовые настойки обеспечивают дополнительную нагрузку на печень, повреждая ее клетки. В более сложных случаях в организме человека может быть запущен воспалительный процесс, а затем это может привести к токсическому гепатиту. Опасность данного заболевания заключается в бессимптомности, добавила Шевцова.

Она также подчеркнула, что нельзя лечить спиртовыми настойками детей, поскольку вредное воздействие на детский организм будет в разы больше. Органы ребенка находятся в стадии развития и не смогут нормально справиться с поступившим в организм спиртом, отметила эксперт.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева назвала напитки, которые способствуют разжижению крови. В первую очередь речь идет об обычной питьевой воде. Она должна поступать в организм в достаточном количестве. Кроме того, в профилактике тромбов помогают свекольный и гранатовый соки.

Также эксперт рекомендовала пить настои из черной смородины или рябины. В них содержатся витамины C и P, которые улучшают текучесть крови по сосудистой стенке и поддерживают ее здоровье, заключила специалист.

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