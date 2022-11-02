Диетолог рассказала, какие напитки увеличивают риск образования тромбов

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Употребление алкоголя и кофеиносодержащих напитков увеличивает риск образования тромбов. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

Алкогольные напитки негативно воздействуют на сердечно-сосудистую систему, провоцируют перепады артериального давления и повышают свертываемость крови за счет своих компонентов, объясняет эксперт.





Маргарита Королева врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Когда распадается этанол, это способствует склеиванию эритроцитов и тем самым формированию тромбов.

Вредное воздействие оказывают и кофеиносодержащие напитки, такие как кофе и энергетики.

"Когда человек злоупотребляет такими напитками, может быть обезвоживание организма и повышение риска тромбообразования. И, безусловно, страдает нервная система", – подчеркнула эксперт.

Ранее были названы напитки, которые способствуют разжижению крови. В первую очередь речь идет об обычной питьевой воде. Она должна поступать в организм в достаточном количестве. Кроме того, в профилактике тромбов помогают свекольный и гранатовый соки.



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