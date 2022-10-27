Терапевт назвала самые опасные методы разжижения крови

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Самыми опасными методами разжижения крови являются применение аспирина и использование народных средств. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По словам эксперта, аспирин действительно способен разжижать кровь. Однако вред от его применения может превысить пользу.

В качестве примера Чернышова привела исследование британских врачей. Они изучали, как изменяются показатели общей смертности и смертности от инфарктов и инсультов у людей, которые пили аспирин много лет.





Надежда Чернышова врач-терапевт В результате исследования выяснилось, что хотя показатель инфарктов и инсультов немного снижается, но общая смертность никак не улучшается, потому что из-за аспирина возникают осложнения в виде желудочно-кишечных кровотечений.

"Если инфаркта и инсульта не было, назначать себе препарат, разжижающий кровь для профилактики, – это плохая стратегия. Эти препараты нужны, как правило, уже тем, кто перенес сосудистую катастрофу. Но назначает их врач в точно выверенной дозировке и с оговоренными сроками, когда принимать", – подчеркнул терапевт.

Кроме того, Чернышова посоветовала не использовать для разжижения крови народные средства и различные травы, поскольку эффект от них может быть недостаточным или непредсказуемым.

Ранее россиянам перечислили симптомы, которые могут указывать на то, что у человека густая кровь. В частности, речь идет об ощущении тяжести в сердце, головных болях, быстрой утомляемости, а также чувстве жажды. Кроме того, если такой человек поранится, то у него моментально сворачивается кровь.



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