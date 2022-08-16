Кардиолог перечислил симптомы густой крови

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Головная боль, жажда, быстрая утомляемость, а также тяжесть в сердце могут говорить о густой крови в организме. Об этом Москве 24 рассказал кардиолог, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский.
Он предупредил, что густая кровь может стать причиной повышения давления, аритмии и стенокардии.
Также если у человека с густой кровью появилась ранка, то такая кровь быстро сворачивается, не течет. "Это один из признаков", – добавил эксперт.
Специалист подчеркивает, что часто сгущение крови может происходить в жару из-за недостатка жидкости в организме. К таким же последствиям может привести и злоупотребление мочегонными средствами.
Если человек заметил у себя вышеперечисленные симптомы, в первую очередь стоит определить, сколько воды он пьет каждый день. "Нужно в среднем выпивать не меньше литра обычной воды. Плюс еще от 750 миллилитров до одного литра жидкости дополнительно, особенно в жару", – говорит кардиолог.
При подозрениях на густую кровь можно обратиться к врачу, который даст направление на общий анализ крови и гематокрит, отмечает Серебрянский.
Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева назвала воду, гранатовый и свекольный соки, а также настои из ягод лучшими напитками для разжижения крови. По словам эксперта, в настое из черной смородины или рябины содержатся витамины С и P, которые улучшают текучесть крови по сосудистой стенке и поддерживают ее здоровье.
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