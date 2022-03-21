Кардиолог предупредил о необычных проявлениях развития тромбов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Кардиолог, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский рассказал Москве 24, что образование тромбов может проявиться необычными симптомами.

Специалист напомнил, что тромбы образуются при нарушении системы свертывания крови и заболеваниях сосудов. Это очень опасный процесс, последствиями которого зачастую становится летальный исход, предупредил Серебрянский. Существуют признаки, по которым человек может заподозрить развитие тромбоза, сказал он.

"К примеру, при образовании венозных тромбов в результате варикозной болезни нижних конечностей чаще всего нога отечная, синяя по сравнению с другой. Любимое место, куда они потом устремляются, – легкие. Тромб в этом случае обнаруживается после ультразвукового исследования", – рассказал эксперт.





Юрий Серебрянский кардиолог, заслуженный врач РФ При появлении сильной одышки есть основания подозревать, что могут быть тромбы в легких. При нарушении кровотока в верхней или нижней конечности на это указывает белая рука или нога. Холодная на ощупь, пульс не прощупывается. Это опасность того, что там состоялся артериальный тромб.

Также проявлением тромбоза может быть инфаркт, продолжает Серебрянский. Чтобы обезопасить жизнь, необходимо срочно проводить обследование, сказал он.

"Ставится инфаркт, логически понятно, что там произошел тромбоз. Но его надо доказывать, и на это есть всего 4–6 часов", – отметил врач.

Кроме того, с другими болезнями можно перепутать тромбоз сосудов брюшной полости, обратил внимание Серебрянский. В этот момент у человека возникают сильные боли в области живота, указал эксперт.





Юрий Серебрянский кардиолог, заслуженный врач РФ Подразумевают аппендицит, панкреатит, острый живот. А на самом деле оказывается тромбоз сосудов брюшной полости. В этой ситуации необходима срочная диагностика и лечение.

Кроме того, тромбоз может возникнуть даже в сосудах глаза, говорит Серебрянский. В некоторых случаях человек рискует мгновенно потерять зрение, подчеркнул он.

"Если это острый тромбоз, то ухудшение зрения, появление пелены перед глазами наступает резко. Если это хроническое заболевание, связанное с атеросклерозом сосудов сетчатки, здесь разбег по времени побольше. Человек успеет обратиться к окулисту, тот посмотрит глазное дно, исследует сосуды и назначит ему разжижающие кровь и улучшающие кровоток лекарства. Если же ничего не делать, может произойти отслойка сетчатки, а это слепота", – рассказал Серебрянский.

Обследоваться на возможное наличие тромбов здоровому человеку необходимо раз в год, рекомендует кардиолог. В медучреждениях для этого сейчас есть все необходимое современное оборудование, говорит он. Если будут обнаружены какие-либо проявления, врач сразу назначит необходимое лечение, резюмировал Серебрянский.

Ранее эндокринолог Анна Гончарова рассказала, как не допустить тромбоза после перенесенного COVID-19. По ее словам, на риск развития заболевания указывает анализ на D-димер. В зависимости от его результата специалист назначает пациенту необходимую терапию, отметила Гончарова.

