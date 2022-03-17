Флеболог назвала основные симптомы образования тромба в мозге

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Одним из грозных последствий коронавируса является образование тромбов, рассказала врач-флеболог и эксперт по ультразвуковой диагностике Людмила Лапа. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
Врач отметила, что такие осложнения чаще всего возникают у пациентов, которые и до COVID-19 имели проблемы с сосудами. Если тромб попадает головной мозг или легкое, то в результате блокировки поступления крови по сосуду, пораженный участок органа погибает. Это, подчеркнула специалист, чревато инсультом.
Лапа рассказала, что поводом для обращения к врачу должны стать такие симптомы, как боли в области затылка, нарушения зрения, появление тошноты и рвоты. Предвестником инсульта считаются судороги, повышение температуры тела и отечность лица.
Ранее эндокринолог Анна Гончарова рассказала, что у людей, перенесших коронавирус, часто обнаруживают признаки тромбоза, поэтому после болезни важно периодически посещать врача.
Риск развития тромбоза показывает анализ на D-димер, объяснила она. Уже от результатов анализа отталкивается врач и назначает пациенту антикоагулянтную или антиагрегантную терапию. Обе они призваны предотвратить спаивание клеток, однако, какую из них выбрать, должен решать специалист.
"Доктор 24": головная боль
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