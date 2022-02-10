Врач перечислил симптомы, указывающие на появление тромба

Фото: depositphotos/GeorgeRudy

Названы симптомы, указывающие на появление тромба. Их перечислил доктор медицинских наук, заведующий отделением сосудистой хирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава РФ Андрей Чупин в интервью РИА Новости.

Как заявил специалист, среди основных симптомов недуга отмечаются боль, онемение и похолодание конечностей, а также побеление кожи.

"Важно не пренебрегать этими симптомами и не доводить до момента, когда нарушится двигательная функция конечности, а вызвать скорую помощь", – предупредил Чупин.

По словам эксперта, диагностика заболевания может оказаться крайне сложной. Он пояснил, что перечисленные симптомы могут быть вызваны корешковым синдромом с онемением конечностей.

Чупин подчеркнул, что при остром тромбозе пациенту необходимо провести тромбэктомию или хирургическое удаление тромба. В противном случае существует риск потери конечности.

"Если тромб непротяженный или пристеночный, речь может идти о мощной антикоагулянтной терапии и специфическом лечении ангиопротекторами. В каких-то случаях используются тромболитические препараты, которые растворяют тромбы", – добавил врач.

Ранее Чупин предупреждал, что у переболевших коронавирусом существует риск возникновения тромбоза, который может привести к ампутации конечностей. Специалист пояснял, что COVID-19 серьезно подрывает работу сердечно-сосудистой системы человека, в частности, оказывает влияние на свертываемость крови.

