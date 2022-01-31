Неврологи заявили о риске инсульта из-за коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Коронавирус может спровоцировать развитие инсульта, заявил Ura.ru научный руководитель службы неврологии и нейрореабилитации ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России, невролог Семен Прокопенко.
Специалист уточнил, что инсульт может возникнуть как во время острого течения заболевания, так и после него. При этом, по его словам, если человек не принимает антикоагулянты после коронавируса, то риск возникновения тромбозов растет.
Прокопенко добавил, что к группе риска относятся пациенты с длительными и бесконтрольными заболеваниями, такими как гипертония, атеросклероз, сахарный диабет и нарушение ритма сердца.
"Для молодых больше характерны кровоизлияния в мозг, геморрагические инсульты на фоне врожденных изменений", – отметил врач-невролог Юрий Андрусов.
Ранее замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала, что при заражении "Омикроном" у человека могут появляться кожные высыпания.
По ее словам, сыпь говорит о распространении инфекции по всему организму. Также это указывает на поражение клеток кожи и сосудов. Высыпания могут быть розового, красного или синего цветов.
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