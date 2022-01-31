Биолог рассказала о ситуации с заболеваемостью "Омикроном"

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Биолог Анча Баранова рассказала о ситуации с заболеваемостью "Омикрон"-штаммом. Об этом сообщает RT.
"Разобрались с нюансами. Все-таки у нас произошло снижение самого патогенеза. Прежде всего за счет размножения самого вируса в нашем организме. Он уже не может использовать технологию "стелс" и проникать в наши клетки, не задевая никакие сторожки интерферонов", – пояснила эксперт.
Она уточнила, что интерфероны активизируются и начинают выгонять вирус, благодаря этому процессу болезнь протекает легче.
При этом облегчение многих случаев заболевания, по словам специалиста, можно объяснить не тем, что данная мутация полегчала, а тем, что многие сделали прививку.
Ранее кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков заявил, что глобальная стабилизация ситуации с коронавирусом может наступить к середине 2022 года. По словам эксперта, к середине года резко снизится летальность от коронавируса.
В свою очередь, вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов до этого отмечал, что нынешняя волна коронавируса не станет последней. Эксперт выразил мнение, что коронавирус еще не исчерпал возможности по своей изменчивости.
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