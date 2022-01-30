Гинцбург оценил утверждение, что "Омикрон" станет финалом пандемии

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Утверждать о том, что штамм коронавируса "Омикрон" станет финалом пандемии неправильно, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"По той простой причине, что мы с вами сейчас разговариваем, а в это время возникают бесконечное количество новых вариантов возбудителей COVID-19", – сказал Гинцбург телеканалу "Россия 1".

Он добавил, что борьба с последствиями пандемии продолжается, сравнив ее с тушением пожара.

Ранее Александр Гинцбург сообщил, что в Центре имени Гамалеи намерены провести испытания новых платформ для вакцин от коронавируса. По его словам, это необходимо для защиты от следующих возможных мутаций COVID-19.

До этого завкафедрой математического моделирования энергетических систем, руководитель Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета Виктор Захаров предположил, когда в России начнется спад заболеваемости коронавирусом.

Согласно его прогнозу, рост заболеваемости с учетом влияния штамма "Омикрон" может быть до 15 февраля, а на спад он пойдет ближе к концу февраля. При этом к 1 февраля число ежедневно выявляемых случаев может составить 85 тысяч.

