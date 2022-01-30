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Москва 24

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Общество

04:09

Центр имени Гамалеи планирует испытать новые платформы для вакцин от коронавируса

медицина общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Центре имени Гамалеи намерены провести испытания новых платформ для вакцин от коронавируса. Об этом рассказал директор Центра Александр Гинцбург в интервью ТАСС.

Как объяснил ученый, новые платформы для препаратов необходимы для защиты от следующих возможных мутаций коронавируса.

"Мы готовим новые платформы, которые будут содержать антигенные варианты к нескольким вариантам коронавируса", – сообщил Гинцбург.

Он добавил, что документы для получения разрешения на проведение испытаний уже были переданы в Минздрав РФ.

Ранее в России зарегистрировали вакцину от коронавируса "Спутник М" для подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Она состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. По итогам испытаний Минздрав выдал все необходимые документы.

Позже глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что клинические испытания вакцины от коронавируса для детей от 6 до 11 лет должны будут начаться в ближайшее время.

"Это наш город": первый компонент "Спутника М" получила половина участников исследования

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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