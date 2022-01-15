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Общество

07:42

Гинцбург рассказал о сроках начала исследований вакцины от коронавируса для детей от 6 лет

медицина общество дети

Фото: depositphotos/vadimphoto1@gmail.com

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, когда начнутся клинические испытания вакцины от коронавируса для детей от 6 до 11 лет. Об этом пишет ТАСС.

По словам ученого, исследования препарата стартуют в ближайшее время.

"Вот-вот они начнутся", – подтвердил Гинцбург.

Он добавил, что уже поставил свои подписи в договорных документах с компаниями, которые отвечают за ход исследований.

В ноябре прошлого года в России зарегистрировали вакцину от коронавируса для подростков. По итогам испытаний Минздрав выдал все необходимые документы. С 12 до 15 лет вакцинировать будут только с разрешения родителей. С 15 лет потребуется собственное согласие ребенка.

Ранее врач Медицинского института в Нью-Дели Анимеш Арья рассказал, что свойственная детскому организму повышенная частота дыхания делает детей более уязвимыми перед "Омикроном". Эксперт пояснил, что новый вариант коронавируса в основном поражает верхние дыхательные пути.

До этого председатель Национального научного общества инфекционистов Александр Горелов рассказал, что проявления коронавирусной инфекции у детей могут быть различными. В частности, кроме респираторных явлений, несовершеннолетние способны испытывать нарушения работы желудочно-кишечного тракта, а также проблемы с почками, печенью, сердечно-сосудистой системой и органами дыхания.

Стало известно, когда детей начнут прививать от коронавируса

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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