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Москва 24

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Общество

09:59

Врач объяснил большую опасность "Омикрона" для детей

общество

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Повышенная частота дыхания, свойственная организму детей, делает их более уязвимыми перед штаммом коронавируса "Омикрон", заявил врач Медицинского института в Нью-Дели Анимеш Арья. Об этом сообщает Life.ru.

"Дыхательные пути детей меньше, чем у взрослых, и этот новый вариант в основном поражает верхние дыхательные пути у инфицированных пациентов", – пояснил индийский специалист.

По его словам, базовыми симптомами "Омикрона" как у взрослых, так и у детей являются боль в горле, усталость и легкая лихорадка.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о необычном симптоме коронавируса, проявляющемся у детей. Речь идет о так называемых ковидных пальцах, которые по ощущениям напоминают обморожение.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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