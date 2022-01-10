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Наука

01:42

Ученые выявили связь между ожирением и затяжным коронавирусом

наука медицина

Фото: depositphotos/tortoon

Коронавирус может проникать в жировую ткань человека и активно там размножаться, провоцируя повышенный уровень воспаления. К такому выводу пришли ученые из США, Швейцарии и Германии, сообщает газета "Известия".

Исследователи провели эксперимент, в ходе которого сравнили жировую ткань людей с большим лишним весом, которые не болели COVID-19, с образцами пациентов с ожирением, умерших от коронавируса. У последних в легких, сердце, почках, а также в висцеральной и подкожной жировой клетчатке был обнаружен SARS-CoV-2. По количеству содержания вируса жировая ткань оказалась на втором месте после легких, рассказали ученые.

Эксперты предположили, что, возможно, именно жировая ткань является резервуаром для патогена, что приводит к тому, что симптомы коронавируса сохраняются длительное время.

По мнению заведующего лабораторией НИИ ФХБ имени А. Н. Белозерского МГУ имени М. В. Ломоносова Романа Зиновкина, слова которого приводит газета, у людей с избыточным лишним весом затяжной коронавирус может быть вызван тем, что SARS-CoV-2 скрывается от иммунитета в жировой ткани. В то же время ученый подчеркнул, что это только предположение, утверждать такое пока нельзя.

"Следует учесть, что авторы работы исследовали ткань умерших от ковида людей. Скорее всего, у них был сильный иммунодефицит, вследствие чего вирус распространился по организму. Для подтверждения этой теории необходимо исследовать жировую ткань живых людей, зараженных COVID-19", – считает Зиновкин.

Также отмечается, что в дальнейшем исследователи считают необходимым изучить механизмы входа SARS-CoV-2 в жировые клетки.

Ранее врачи из Кливлендской клиники пришли к выводу, что избавление от лишнего веса снижает риск осложнений при COVID-19. Исследователи проанализировали истории болезней 20 тысяч взрослых пациентов с ожирением, из которых 5 053 человека несколько лет назад прошли через операцию по уменьшению желудка.

Ученые установили, что обе категории пациентов заражались коронавирусом с одинаковой частотой, однако те, кто сбросил больше лишнего веса, на 43% реже попадали в больницу. Кроме того, на 63% реже им требовался дополнительный кислород. В среднем тяжелая форма COVID-19 развивалась у них на 60% реже. Авторы исследования признали, что точная связь между тяжестью коронавируса и лишним весом пока неясна.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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